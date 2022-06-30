Philips 65OLED936 TV'de PlayStation 5 oynadık!

Philips'in 65 inç, 4K OLED TV'si Philips 65OLED936 modelini inceledik. Philips tarafındaki yeni modelin, hem görüntü hem de ses kalitesi artarken, bakalım bu televizyon kullanıcılara neler sunuyor? Philips 65OLED936 özellikleri, PlayStation 5 oynayarak test ettiğimiz inceleme videomuzda.

Philips 65OLED936 inceleme!

65 inç boyutunda 4K çözünürlüğündeki OLED akıllı TV, 4 taraflı Ambilight ve 70 Watt RMS gücünde Bowers & Wilkins 3.1.2 kanal hoparlörlerle beraber hem ses hem görüntü hem de ambiyans noktalarında öne çıkıyor.

Yani Philips 65OLED936 aldığınızda ayrıca bir soundbar almanıza gerek yok. Ayrıca 4 taraflı Ambilight desteği ile beraber, oturma odanıza da ek şıklık ve ambiyans katıyor. Şimdi dilerseniz arkamda görmüş olduğunuz dev canavara yakından bakalım ve incelememize başlayalım. İyi seyirler.

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Philips, OLED936 ailesiyle tasarımsal anlamda çok bir değişikliğe gitmemiş olsa da, bir önceki nesil olan OLED935'e nazaran ciddi özellik iyileştirmeleri ile beraber geliyor.

İncelediğimiz 65OLED936, ses ve görüntü çözümlerinin tek üründe toparlandığı, sinemasever ve oyun severlere hitap eden, üst seviye bir televizyon. Hem yeni nesil filmlerin tüm teknolojilerini destekliyor hem de yeni özelliklerle beraber yeni nesil oyun konsollarında da oldukça etkileyici bir performans sergiliyor.

Philips 65OLED936 özellikleri!

Philips TV'lerden alıştığımız Ambilight özelliğine sahip olan 65OLED936/12, 65 inç boyutunda bir model olarak öne çıkıyor. 4K UHD 3840×2160 piksel çözünürlük sunduğunu belirtelim. Tüm bunların dışında, HDR, HDR10+ ve Dolby Vision HDR gibi görüntü teknolojilerini destekleyen TV, 16: 9 görüntü formatına sahip.

Google Play Movies, Google Play Music, Google Arama, YouTube, Netflix, Amazon Instant Video, Amazon Prime Video, Disney+, Spotify ve BBC iplayer gibi uygulamalar ise Android TV 10 işletim sistemine sahip TV'de kullanmak oldukça kolay.

TV'nin 16 GB belleği bulunduğunu da sizlere aktaralım. Ayrıca, Bluetooth 5.0, 2×2 çift bant Wi-Fi 802.11ac, 4 adet HDMI 2.1 ve 3 adet USB gibi bağlantı desteği bulunuyor. Televizyon toplamda 3.1.2 kanal 70W Bowers & Wilkins (10 W x 2, 5 W x1, woofer 20 W, yükseklik 12,5 W x 2) hoparlörü de kaliteli özelliklerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.

Philips 65OLED936/12 4K OLED Android TV hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.