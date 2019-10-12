Philips ailesinin yeni üyesi Hue Play Türkiye'de satışa çıktı

Aydınlatmada dünya lideri Signify, dünyanın en kapsamlı bağlantılı aydınlatma sisteminin yeni üyesi Philips Hue Play'i Türkiye pazarına dahil etti. Ortam aydınlatmasını yepyeni bir seviyeye taşıyan serinin Play modeli, kullanıcıların yaşam alanlarına yeni boyutlar katıyor



Aydınlatma konusunda uzman Signify (Euronext: LIGHT), ortam aydınlatmasını yepyeni bir seviyeye taşıyan Philips Hue serisinin 'Play' modelini Türkiye pazarında satışa çıkardı.. Ortam aydınlatmasını yepyeni bir seviyeye taşıyan serinin Play modeli, kullanıcıların yaşam alanlarına yeni bir eğlence boyutu katıyor.



Signify Türkiye Pazarlama Müdürü Aylin Alpay konuyla ilgili olarak;



"Hem ortam aydınlatması hem de kişinin kendini içinde hissettiği en eğlenceli oyun ve müzik deneyimleri için Hue ailesinin yeni üyesi Philips Hue Play, yaşam alanlarını şekillendirmek üzere tasarlandı. Şık ve zarif görünüşü ile bulunduğu odaya zevkli tasarım imkanları da sunan ürünümüzü Türk kullanıcılarımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.



Eğlenceyi başka bir boyuta taşıyın

Philips Hue Play, etrafınızı tamamen saran bir aydınlatma tecrübesi yaratmak için farklı şekillerde konumlandırabileceğiniz kompakt ve çok amaçlı bir ışık barıdır. Dolaylı aydınlatma etkisi sağlar ve televizyonunuzun yanına yatay veya dikey olarak yerleştirilebileceği gibi arkasına sabitlenerek de fon ışığı olarak kullanılabilir. Yere veya kütüphane/büfe gibi bir mobilya üzerine yerleştirildiğinde, kusursuz bir vurgu aydınlatması ve şık tasarımıyla her türlü eğlence alanına uyum sağlar. Herkesin zevkine ve tüm iç mekanlara hitap etmesi için hem siyah hem de beyaz renklerde mevcuttur.



Philips Hue Play'i kullanmak için yapmanız gereken tek şey ürünü prize takmak. Philips Hue köprüsüne ve Philips Hue uygulamalarına bağlayarak her ruh haline uygun mükemmel ortamı sağlamak için 16 milyon renk seçeneğinden dilediğinizi tercih ederek ışığınızı kişiselleştirebilirsiniz. Philips Hue Play aynı zamanda eğlence sisteminizle de uyum içindedir. Koltuğunuzda rahatça otururken kendinizi sinema salonunda hissedin, oyun tecrübenize yeni bir heyecan ve boyut kazandırın veya son tatilinizin renklerini evinizde yeniden canlandırın. Bunların hepsi Philips Hue Play ile mümkün.



Son PC ve Mac yazılım güncellemeleriyle uyumlu Hue Sync uygulamasını kullanarak daha yoğun bir deneyim yaratmanız da mümkün. Oyun heyecanını yeni bir seviyeye taşımak ve seyir keyfini eşsiz bir ortamda yaşamak için Hue Sync uygulamanızı eğlence sisteminiz ile senkronize edin. Akıllı priz yönetim sistemi, Philips Hue Play'i tek bir prizle üç parçaya kadar kullanmanızı sağlar.



Fiyatlandırmadan pazar bilgisine kadar Philips Hue ürünleri hakkında tüm bilgiler için www.meethue.com adresini ziyaret edin.