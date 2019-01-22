Philips'in Gelecekteki Planları Neler?
1 saat önce
Philips Türkiye CEO'su Haluk Karabatak, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Philips Türkiye CEO
'su Haluk Karabatak, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Philips'in gelecek planlarından bahseden Karabatak, konuşmasında şu noktalara değindi: "Sağlık döngüsü Philips'in tanımladığı bir vizyon ve bu vizyon doğumdan ölüme kadar geçen süreçte insanların hayatlarını daha iyi yaşamalarına fayda edecek çözümler üretmekten geçiyor. Philips bu noktada hastalanmamayı ve iyi yaşamayı sağlayacak ürünler üretmeye çalışıyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:32
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