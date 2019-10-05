Phillip Cocu'dan alkol cezası!

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere'de Derby County'i çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, alkollü araç kullanan futbolculara cezayı kesti.



İngiltere Championship'te Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'nin iki oyuncusu Mason Bennett ve Tom Lawrence, alkollü araç kullanırken bir trafik kazası yapmıştı. Araçta bulunan takımın diğer oyuncusu Richard Keogh ise dizinden sakatlandığı için sezonu kapatmıştı.



Cocu ise yaptığı açıklamada kaza yapan iki oyuncunun 6 haftalık maaşlarının kesildiğini ve günlük 8 saat sosyal hizmet çalışması cezası verildiğini belirtti.



