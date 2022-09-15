Kamboçya'da 37 muhalifin vatana ihanetle suçlandığı yargılamalar başladı - Son Dakika
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Kamboçya'da 37 muhalifin vatana ihanetle suçlandığı yargılamalar başladı

15.09.2022 13:57
Kamboçya'da 37 muhalifin vatana ihanetle suçlandığı yargılamalar başladı

PHNOM Kamboçya'da sürgündeki muhalif lider mu Sochua'nın ülkeye dönüşü için girişimlerde bulundukları gerekçesiyle vatana ihanetle suçlanan aralarında eski milletvekillerinin de bulunduğu 37 muhalifin yargılanmasına başlandı.

PHNOM Kamboçya'da sürgündeki muhalif lider mu Sochua'nın ülkeye dönüşü için girişimlerde bulundukları gerekçesiyle vatana ihanetle suçlanan aralarında eski milletvekillerinin de bulunduğu 37 muhalifin yargılanmasına başlandı.

Sanıklar, Başkent Phnom Penh'deki mahkemede hakim karşına çıkarıldı.

Savunma avukatı Sam Sokong, 37 sanıktan sadece 3'ünün duruşmada hazır bulunduğunu açıkladı.

Suçlamalar ve yargılamaların siyasi olduğu ileri sürülürken geri kalan 34 sanığın bir kısmının sürgünde bir kısmının ise firari olduğu tahmin ediliyor.

Sanıklara yönelik suçlamalar kapsamında 10 yıla kadar hapis cezası verilebileceği kaydediliyor.

Sochua'nın sürgündeki eski CNRP lideri Sam Rainsy ile 2019'da ülkeye dönmesi Kamboçya hükümeti tarafından engellenmişti. Sochua, 2019'da Malezya üzerinden ülkesine dönmeye çalışırken havaalanında tutuklanmıştı.

Rainsy, 2019'da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kamboçya Silahlı Kuvvetlerini 9 Kasım Bağımsızlık Günü'nde Başbakan Hun Sen hükümetini devirmeye çağırmıştı.

Açıklamanın ardından Rainsy ve aralarında mu Sochua'nın da olduğu diğer partililer hakkında darbe planlamak suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kamboçya'daki siyasi kriz

Kamboçya'yı 30 yıldan uzun süredir yöneten Başbakan Hun Sen liderliğindeki Kamboçya Halk Partisinin (CPP) 2013'teki seçimleri az farkla kazanmasıyla ülkede muhalefet üzerindeki baskı giderek artmıştı.

O dönem ana muhalefette yer alan CNRP lideri Rainsy, hakaret suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmiş ve Paris'e yerleşmişti.

Parti, Kasım 2017'de kapatılmış ve 118 üyesi siyasetten menedilmişti.

İktidardaki CPP, geçen yıl 29 Temmuz'da ve muhalefetin katılmadığı genel seçimde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı.

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Kaynak: AA

Kamboçya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamboçya'da 37 muhalifin vatana ihanetle suçlandığı yargılamalar başladı - Son Dakika

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