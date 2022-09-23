Kamboçya'da balıkçı teknesi battı, bir kişi boğuldu, 20'den fazla kişi kayboldu - Son Dakika
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Kamboçya'da balıkçı teknesi battı, bir kişi boğuldu, 20'den fazla kişi kayboldu

23.09.2022 14:41
Kamboçya'da balıkçı teknesi battı, bir kişi boğuldu, 20'den fazla kişi kayboldu

PHNOM Kamboçya'nın Koh Tang Adası yakınlarında balıkçı teknesinin batması sonucu bir kişinin boğulduğu, 20'den fazla kişinin kaybolduğu bildirildi.

PHNOM Kamboçya'nın Koh Tang Adası yakınlarında balıkçı teknesinin batması sonucu bir kişinin boğulduğu, 20'den fazla kişinin kaybolduğu bildirildi.

Kamboçyalı yetkililer, Çin uyruklu 41 kişinin bulunduğu teknenin Koh Tang Adası yakınlarında battığını, 18 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Eyalet Polis Şefi General Chuon Narin, teknenin batması sonucu bir kişinin boğulduğunu, 20'den fazla kişinin ise arandığını ifade etti.

Yetkililer, kurtarma botundan çekilen videoda iki Kamboçyalının motoru bozulunca tekneyi terk ettiklerinin, onları almaya gelen başka bir tekneye binip yolcuları geride bıraktıklarının görüldüğünü anlattı.

Bu iki kişi sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, hükümetinin Kamboçya makamlarıyla yakın iletişim içinde olduğunu ifade ederek, "Kamboçya tarafını, kayıpları arayıp kurtarmak ve ne olduğunu hızlı bir şekilde bulmak için hiçbir çabadan kaçınmamaya çağırıyoruz." dedi.

Kamboçyalı yetkililer, kurtarılan her yolcu için 500 dolarlık ödül verileceğini duyurarak bölgedeki özel tekne operatörlerini yardıma çağırdı.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Kamboçya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamboçya'da balıkçı teknesi battı, bir kişi boğuldu, 20'den fazla kişi kayboldu - Son Dakika
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