Çin Dışişleri Bakanı Kamboçya Kralı ile Görüştü - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Kamboçya Kralı ile Görüştü

04.08.2022 17:13
Çin Dışişleri Bakanı Kamboçya Kralı ile Görüştü

PHNOM PEN, 4 Ağustos (Xinhua) -- Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni (sağdan ikinci), konuk Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Kamboçya'nın Punom Pen kentinde biraraya geldi, 3 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wu Changwei/Xinhua)

PHNOM PEN, 4 Ağustos (Xinhua) -- Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni (sağdan ikinci), konuk Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Kamboçya'nın Punom Pen kentinde biraraya geldi, 3 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wu Changwei/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Punom Pen, Kamboçya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Kamboçya Kralı ile Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Kamboçya Kralı ile Görüştü - Son Dakika
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