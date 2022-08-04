PHNOM PEN, 4 Ağustos (Xinhua) -- Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni (sağdan ikinci), konuk Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Kamboçya'nın Punom Pen kentinde biraraya geldi, 3 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wu Changwei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Punom Pen, Kamboçya, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Çin Dışişleri Bakanı Kamboçya Kralı ile Görüştü - Son Dakika
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