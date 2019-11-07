Son Dakika Haberleri: Phoenix Brüksel: 66 - Pınar Karşıyaka: 79
Son Dakika Spor Phoenix Brüksel: 66 - Pınar Karşıyaka: 79

Phoenix Brüksel: 66 - Pınar Karşıyaka: 79

7 saat önce

Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, 2. galibiyetini aldı.

Phoenix Brüksel: 66 - Pınar Karşıyaka: 79, System.String[]

Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, 2. galibiyetini aldı. Phoenix Brüksel ise 2. yenilgisini yaşadı.


Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Neder-Over-Heembeek Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk çeyreği 19-19 eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta üstün bir oyun sergileyen Pınar Karşıyaka, ilk yarıyı 48-34 önde tamamladı.


Pınar Karşıyaka, üçüncü periyodunu 65-50 üstün geçtiği mücadeleden 79-66 galip ayrıldı.


Pınar Karşıyaka'da 24 sayı kaydeden Amath M'Baye, galibiyette başrolü üstlendi.

Pınar Karşıyaka, Belçika, Brüksel, Phoenix, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:45 
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