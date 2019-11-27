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Phoenix Brüksel: 93-90

6 saat önce

SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Ivan Milicevic (Kuzey Makedonya) (xx), Alfred Jovonic (Hırvatistan) (xx), Igor Mitrovski (Bosna Hersek) (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 10, Triche (xxx) 10, Metecan (xxx) 15, M'Baye (xxx) 25, Morgan (xxx) 18, Yunus (x) 2, Nusret (x) 3, Semih (xx) 7,...

Phoenix Brüksel: 93-90, System.String[]

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Ivan Milicevic (Kuzey Makedonya) (xx), Alfred Jovonic (Hırvatistan) (xx), Igor Mitrovski (Bosna Hersek) (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 10, Triche (xxx) 10, Metecan (xxx) 15, M'Baye (xxx) 25, Morgan (xxx) 18, Yunus (x) 2, Nusret (x) 3, Semih (xx) 7, Onuralp (x) 3, Alp (x)

PHOENIX BRÜKSEL: Bell (xxx) 17, Niels Foerts (x), Cumberbatch (xx) 6, Jonas Foerts (xxx) 12, Jukic (xx) 8, Bradford (xxx) 18, Loubry (xxx) 25,  Lichodziewski (x) 4, Robeyns (x)

1'İNCİ PERİYOT: 26-19

İLK YARI: 49-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-60

FIBA Europe Cup E Grubu'nda geçen hafta lider olarak 2'nci tura çıkmayı garantileyen Pınar Karşıyaka, son grup maçında evinde Phoenix Brüksel'i M'Baye'nin son saniye üçlüğüyle mağlup etti: 93-90.

Grupta üst üste 5 galibiyetle adını üst tura yazdıran yeşil-kırmızılılar, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodunu 26-19, ilk yarısını 49-37, üçüncü periyodunu ise 72-60 önde kapattı. Dördüncü periyodun son bölümünde Belçika temsilcisi öne geçse de Karşıyaka, Metecan'ın üst üste kritik 5 sayısıyla üstünlüğü yeniden eline aldı. Phoenix'te Bradford bitime 2.7 saniye kala attığı üçlükle skora 90-90 eşitlik getirirken son hücumda M'Baye uzak mesafeli 3 sayılık isabetiyle galibiyetin mimarı oldu.

Kaf-Kaf'ta sakatlığı süren Crocker ve hafif sakatlığı olan, pazar günü ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yla oynanacak liderlik maçı öncesi riske edilmeyen Kennedy forma giymezken M'Baye 25, Morgan 18, Metacan 15 sayıyla skora katkı yaptı.

Karşıyaka'nın 2'nci Tur L Grubu'ndaki rakipleri D Grubu lideri Bahçeşehir Koleji, A Grubu ikincisi ZZ Leiden ve G Grubu'nu ikinci sırada bitiren Enisey Krasnoyarsk oldu. 2'nci turda çift devreli maçlar sonunda grupta ilk 2 sırayı elde eden takımlar çeyrek finalist olacak.


- İzmir
Mustafa Kemal Atatürk, Bosna - Hersek, Karşıyaka, Phoenix, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:39 Kaynak: DHA
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