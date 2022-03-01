Valorant Phoenix'e gelen bütün güçlendirme ve güçsüzleştirmeler

VALORANT, 7 Nisan 2020'de Kapalı Beta'ya girmiş, ve daha sonra 2 Haziran 2020'de ise resmi olarak çıkmıştı. Kapalı Beta'dan beri -4.03 Yamasına Kadar- 43 kere yama ve güncelleme yapılan oyunda, ajanlar için de birçok değişiklik, düzenleme ve dengeleme oldu. Bugün Phoenix'e gelen değişikliklere göz atacağız. Ayrıca ajanlar ile ilgili giderilen hataların hepsine Yama Notları haberlerimizden ulaşabilirsiniz.
Yama 0.50
Yakıcı'dan, ateş toplarından ve yılan ısırıklarından hoplayarak kaçmayı bir alışkanlığa dönüştürmüş sevgili tavşan dostlarımızın farkındayız. Bu beceriyi tamamen yok saymak niyetinde değiliz ancak böylece komple yetenek setlerinden kaçılabilmesini de hafife almak istemiyoruz.
Yama 1.0
Bu zaman içinde hasar/zaman içinde iyileşme modelleri, diğer zaman içinde etki gösteren yeteneklere gelen değişikliklere uyacak şekilde güncellendi. Ayrıca, hasar ve iyileştirme değerlerini Yakar Top'un yarısı kadar etkili hale getirerek bu iki yeteneğin toplam iyileştirme çıktılarını eşitledik (her biri 50 can). Bunu yapma nedenlerimizden biri de, Ateşten Duvar'ın Yakar Top'a kıyasla bilfiil bir "iyileştirme" yeteneğine dönüşmesini engellemek.
Buna bir yaşam kalitesi iyileştirmesi de denilebilir. Phoenix'in ultisi onu çoğunlukla eski konumuna geri dönmeden evvel tüm şarjörü boşaltmasını gerektiren durumlarda bırakıyor. Bir Phoenix oyuncusunun yeniden doğmadan önce birkaç saniye beklemesi ve doğduğunda da baskı altındayken şarjör doldurmaya zaman harcamak zorunda kalması epey sinir bozuyordu. Birkaç saniyelik doğma süresinin, otomatik şarjör doldurmaya hak kazandıracak kadar uzun olduğuna karar verdik.
Yama 1.06
Kör edeci yeteneklerin (Phoenix'in Falso'su ve Breach'in Gözkamaştıran'ı gibi) ses ve görsel efektleri ne zaman kafanızı çevirmeniz gerektiğini ve ne zaman tekrar bakmanın güvenli olduğunu daha iyi şekilde belirtecek.
Yama 0.50
Phoenix'in Falso bedeli 100 krediden 200 krediye yükseltildi.
Yama 2.03
Yama 3.0
Son Dakika › Gamegar › Valorant Phoenix'e gelen bütün güçlendirme ve güçsüzleştirmeler - Son Dakika