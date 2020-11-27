Photoshop değil gerçek...Genç Ümran'ı görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika

Photoshop değil gerçek...Genç Ümran'ı görenler gözlerine inanamıyor

27.11.2020 10:08

- Photoshop değil gerçek...Genç Ümran'ı görenler gözlerine inanamıyor Ancak onun en büyük hayali ise biraz olsun görebilmek ve piyano çalmayı öğrenmek Doğuştan göz tansiyonuna bağlı görme problemleri yaşayan, sosyal medyada ise gözlerine photoshop yaptığı sanılan 18 yaşındaki Ümran Dut'un en...

- Photoshop değil gerçek...Genç Ümran'ı görenler gözlerine inanamıyor

Ancak onun en büyük hayali ise biraz olsun görebilmek ve piyano çalmayı öğrenmek

BALIKESİR - Doğuştan göz tansiyonuna bağlı görme problemleri yaşayan, sosyal medyada ise gözlerine photoshop yaptığı sanılan 18 yaşındaki Ümran Dut'un en büyük hayali biraz olsun görebilmek ve piyano çalmak. Dut, devlet büyüklerinden yardım bekliyor.

Yaşadığı göz tansiyonu sebebiyle doğuştan bu yana yüzde 5 görebilen 18. Yaşındaki Ümran Dut'un en büyük hayali biraz olsun görebilmek ve piyano çalmak.

Ümran Dut, "18 yaşındayım ve iyileşmek istiyorum. Gezmek istiyorum. Arkadaşlarım ile oynamak, gezmek istiyorum. Yıldızlara bakmak istiyorum. Annemin elini, babamın elini tutmadan bir yerlere gitmek istiyorum. Gezmek dışarılarda, arkadaş edinmek istiyorum. Ben iyileştiğim zaman piyano çalmak istiyorum. Öğrenmek istiyorum ve şarkı söylemek istiyorum. Müzik aletleri çalmak istiyorum" dedi.

Çocuğunun okula gidemediğinin altını çizen anne Özlem Dut, "Kızım dünyaya geldiği zaman göz doktoru hemen bizi İzmir'e sevk etmişti. Tedavisi tam olamadı . Sadece bir gözünü ellediler, öbürkü gözüne dokunmadılar bile. Çocukluğunu yaşayamadı zaten. Hep evin içinde, hep evin içinde. Bizden başka bir arkadaşı, bir sığınacak bir şeyi yoktu. Bütün ihtiyacını ben karşılıyorum kızımın. Kızım doğru düzgün hiçbir şey yapamıyor. Okula gidemedi, çocukluğunu yaşayamadı, gençliğini yaşayamadı. Bazen gözüne çarpıyorlar diye oynatamıyorum. Bu sefer gözüne değdikleri zaman ağlıyor, üzülüyor, acıyor. Ortama fazla sokamıyorum onu" dedi.

Devlet büyüklerinden kızının görebilmesi için yardım bekleyen baba İsmail Dut, "Ümran'ın düzelmesini istiyoruz. Sağlık Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmak istiyoruz. Arayıp da bulamadığımız profesörleri, doktorları istiyoruz. Kızımız yeter ki düzelsin. Kızım, eşimin dediği gibi yalnız gezemiyor, dolaşamıyor. Arkadaş edinemiyor. Mesela bir düğüne gideceği zaman, giyindiği zaman kendini göremiyor. Düğünlerde eğlenemiyor. Hiçbir şekilde sosyal yaşantısı yok. Düzelmesini istiyorum. İyi doktorlar istiyorum. Cumhurbaşkanına, Sağlık Bakanına sesleniyorum" dedi.

(EME-BT-MŞ)

Photoshop değil gerçek...Genç Ümran'ı görenler gözlerine inanamıyor
Photoshop değil gerçek...Genç Ümran'ı görenler gözlerine inanamıyor
Photoshop değil gerçek...Genç Ümran'ı görenler gözlerine inanamıyor
Photoshop değil gerçek...Genç Ümran'ı görenler gözlerine inanamıyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Photoshop değil gerçek...Genç Ümran'ı görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika


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