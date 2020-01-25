Photoshop Olmadığına İnandırmak İçin Zorlanacağınız 15 Fotoğraf - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Photoshop Olmadığına İnandırmak İçin Zorlanacağınız 15 Fotoğraf - Son Dakika

Photoshop Olmadığına İnandırmak İçin Zorlanacağınız 15 Fotoğraf

12 dakika önce

Bu fotoğraflar o kadar olağanüstü ki bazılarını photoshopla bile yapmak oldukça güç olabilir.

Photoshop Olmadığına İnandırmak İçin Zorlanacağınız 15 Fotoğraf, System.String[]

Bu fotoğraflar o kadar olağanüstü ki bazılarını photoshopla bile yapmak oldukça güç olabilir. Dikkatli bakarsanız hepsinin gerçek olduğunu anlayacaksınız çünkü hepsinin bir hikayesi var.


Gerçek bir: Golden Fish



Üzerinden deprem geçmiş bir tren yolu.



Yanmış bir direk.



Zebra at çiftleşmesinden dünyaya geldi.



Mükemmel uyum.



Evet bir akvaryum yanında da asansör.



Yanardağ külleri.



Baraj kapakları.



Donmuş bir göl.



Plajın yanında havalimanı.


Donmuş bir park yeri. Araba ayrılsa da izi burada.



O bir uçurtma.



Ahtapot bacakları.



Aslında bir göl



O bir otel.

Deprem, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: TheGeyik

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:19 
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