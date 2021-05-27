Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi - Son Dakika

Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi

27.05.2021 22:45

Son dönemde ünlülerin sık sık başvurduğu photoshop yöntemine dansöz Asena da başvurdu. Ancak Asena'nın yaptığı hile, yüzünün aynadaki görüntüsü nedeniyle kısa sürede açığa çıktı.

Ünlülerin son dönemde sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla oynama yapması, sık sık gündem oluyor. Teknolojinin nimetlerinden faydalanmak isteyen ünlüler, arkalarında iz bırakmaları nedeniyle de kısa sürede sosyal medyanın radarına giriyor.

KISA SÜREDE ANLAŞILDI

Photoshop hilesine son olarak başvuran isim ise dansöz Asena oldu. Bir arkadaşıyla olan fotoğrafını paylaşan Asena, fotoğrafta yüzüyle oynama yaptı ancak aynaya yüzünün gerçek halinin yansıması nedeniyle kısa sürede kendini ele verdi.

FOTOĞRAFA YORUM YAĞDI

Asena'nın söz konusu görüntülerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısından yorum yağdı. Ünlü dansöz ise henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

İşte Asena'nın paylaştığı o fotoğraf:

Photoshop 'un son kurbanı Asena oldu! Aynadaki yüzü ele verdi
Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi

Sosyal Medya, Photoshop, Asena, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi - Son Dakika Magazin


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