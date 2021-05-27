Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi

Ünlülerin son dönemde sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla oynama yapması, sık sık gündem oluyor. Teknolojinin nimetlerinden faydalanmak isteyen ünlüler, arkalarında iz bırakmaları nedeniyle de kısa sürede sosyal medyanın radarına giriyor.

KISA SÜREDE ANLAŞILDI

Photoshop hilesine son olarak başvuran isim ise dansöz Asena oldu. Bir arkadaşıyla olan fotoğrafını paylaşan Asena, fotoğrafta yüzüyle oynama yaptı ancak aynaya yüzünün gerçek halinin yansıması nedeniyle kısa sürede kendini ele verdi.

FOTOĞRAFA YORUM YAĞDI

Asena'nın söz konusu görüntülerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısından yorum yağdı. Ünlü dansöz ise henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

İşte Asena'nın paylaştığı o fotoğraf: