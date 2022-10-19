- Phuket Adası sele teslim oldu, eğitime ara verildi

PHUKET - Tayland'ın ünlü tatil adası Phuket'te uzun süredir devam eden şiddetli Muson yağışları, adanın büyük bölümünü sular altında bıraktı. Sele teslim olan adada eğitime ara verildi.

Tayland'ın ünlü tatil merkezi Phuket Adası'nda geçtiğimiz hafta sonu şiddetini arttıran yağışlar sonucunda şehir merkezi tamamen sular altında kaldı. Resmi verilere göre, toplam bin 850 evden yaklaşık 6 bin 80 kişi tahliye edilirken, adada yoğun yağışlarla beraber arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Birçok okulda sel felaketi sebebiyle eğitime ara verirken, Tayland askeri donanması bölgede yardım çalışmalarına katılıyor.

Toprak kayması yaşanıyor

Bölgede uzun süredir sık aralıklarla ve şiddetli şekilde devam eden yağışlar dağlık bölgelerden sahile inen yollarda da hayatı olumsuz etkiliyor. Birçok otoyol, toprak kaymaları sebebiyle çamurla kaplanırken, çok sayıda ağaç ve elektrik direği de yollara devrildi. Kathu bölgesindeki Patong Hill yolunda yaşanan toprak kayması sonucu otoyolun bir şeridi tamamen çöktü. Felakette can kaybı yaşanmazken otoyol tamamen kullanılamaz hale geldi. Yol, Phuket polisi tarafından ulaşıma kapatıldı.

Uçuşlarda aksaklık yaşanıyor

Yaşanan sel ve toprak kayması felaketleri hava ulaşımını da durma noktasına getirdi. Phuket Havalimanı'nda fırtına nedeniyle zaman zaman uçuşlarda aksaklıklar yaşanırken, havalimanına ulaşmak isteyen yolcular da zor anlar yaşadı. Kapanan yollar ve buna bağlı oluşan trafik sebebiyle yolcular şehir merkezinden hava limanına 3-4 saat öncesinden yola çıkmaları konusunda uyarıldı.