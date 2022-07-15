Phuket'te balayındaki turist ile onu kurtarmaya çalışan kişi boğuldu - Son Dakika
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Phuket'te balayındaki turist ile onu kurtarmaya çalışan kişi boğuldu

15.07.2022 14:31
Phuket'te balayındaki turist ile onu kurtarmaya çalışan kişi boğuldu

Tayland'ın ünlü tatil merkezi Phuket'te kötü hava şartları nedeniyle yapılan uyarıya rağmen denize giren balayındaki bir turist ile onu kurtarmaya çalışan bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Tayland'ın ünlü tatil merkezi Phuket'te kötü hava şartları nedeniyle yapılan uyarıya rağmen denize giren balayındaki bir turist ile onu kurtarmaya çalışan bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Tayland'ın ünlü Phuket Adası'nda olumsuz hava şartları sonucu oluşan fırtına ve şiddetli dalgalar nedeniyle denize girmenin yasaklandığı Kata Noi plajında facia yaşandı. Yeni evlendiği eşi ile balayı tatilinde olduğu belirtilen İngiliz vatandaşı 34 yaşındaki Ali Mohammed Mian ve ailesiyle tatil yapmakta olan 55 yaşındaki Taylandlı Surasit Ponglauhaphan, sevenlerinin gözü önünde feci şekilde can verdi.

Plajda uyarı amaçlı asılan kırmızı bayraklara rağmen denize giren Mian, şiddetli dalgalara kapılarak yardım için bağırmaya başladı. O sırada denizde olan Surasit, yardım etmek için Mian'ın yanına yüzdü ancak o da dalgaların etkisiyle gözden kayboldu. Daha sonra can kurtaran ekiplerinin çabaları sayesinde sudan çıkarılan iki kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Phuket polisinin yaptığı açıklamada, plajın her 800 metresinde bir kırmızı bayrak çekilmiş olduğu ve can kurtaran ekiplerinin denize girenlere düzenli olarak uyarı yaptıkları belirtildi. - BANGKOK

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Kaynak: İHA

Phuket Adası, Tayland, turist, Phuket, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Phuket'te balayındaki turist ile onu kurtarmaya çalışan kişi boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Phuket'te balayındaki turist ile onu kurtarmaya çalışan kişi boğuldu - Son Dakika
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