Pi Network Nedir ? Güvenilir mi? - Son Dakika

Madencilik simülasyonu üzerinden başlatılan bu sistem ile pi coin kazanma fırsatı kullanıcılara sunuluyor.Pi Network güven veren yeni nesil kripto paradır. Sanal ortamda çokça duyulan kripto paranın farklı ve keyifli bir halini dijital platformlarda paylaşan bu uygulama sayesinde, kullanıcılar ya da yatırımcıların hiç bir şekilde zahmete girmesine müsaade etmeden kripto para kazanmasını sağlıyor.

Kripto para genelinde bilindiği üzere önemli olan faydacılıktır. Pi Network uygulamasında da aynı fayda, kullanıcılar için ön planda tutulmaktadır. Elbette bu uygulamanın başarıya ulaşması için geçerli olan en önemli şeyin üye sayısı olduğu vurgulanıyor. Yüksek miktarda katılımcı oranları ile daha kapsamlı bir uygulama haline dönüşeceğinin garantisi veriliyor.

Pi Uygulamasına Ne Sıklıkla Girilmeli ?

Madencilik simülasyonu üzerinden yapılan bu uygulamada 24 saatlik kazma işlemi ile birlikte kazanç ve faaliyetler başlamış oluyor.Belirlenen zaman dilimi tamamlandığında ise kullanıcıların güvenlik çemberi oluşturmasına ve bu çember içerisinde dilediği kişilerle çalışmasına müsaade ediliyor. Bu çemberde ki kişilerin kazma faaliyetleri ile hız daha da artarak, o oranda başarıya da koşulmuş oluyor. Sanal anlamda büyük bir piyasa yaratmaya hedefleyen Pi sayesinde yepyeni bir oluşum meydana gelmiş olacak. Dolayısı ile günde bir kez uygulamaya girilmesi kullanıcılar açısından kullanım kolaylığı ve fayda sağlamaktadır.

Pi Uygulaması Nasıl Başarılı Olur ?

Çoklu katılım, Pi anlayışına ve düzenine sağlanan uyum, dijital pazar anlayışına karşı oluşturulan olumlu tutumlar sayesinde; kısacası topluluğun benimsemesi ile Pi uygulamasının ilerleyen günlerde daha fazla başarıya koşacağına inanılıyor. Aynı zamanda topluluğun tanıması için yapılan Testnet sisteminde uygulamanın tanınması ve onaylanması gerekiyor. Elbette bunun için ön planda tutulması gereken şey coinlerin bir blokzincir oluşturabilmesiyle mümkün olabiliyor.

Pi Uygulamasının Sürekli Açık Tutulması Gerekli Mi ?

Kripto para kazanmanın en keyifli ve konforlu yeni bir alanı olan Pi'nin internetsiz ve kapalı cihazlarla bile devam ettiği biliniyor. Uygulamaya girildiğinde yıldırım simgesine dokunmak ve uygulamanın sağında bulunan yeşil ikona günde tek sefer basmak kazancın başlaması için yeterli bir eylemdir. Bu uygulamanın günde tek sefer çalıştırılması, yatırımcılar ve kullanıcılara kolaylık sağlamaktadır.

• Davetiyesiz üyelik kabul edilmemektedir.

Davetiye kodu;stonesak

https://picoinn.com/sikca-sorulan-sorular/

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