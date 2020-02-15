Piaggio Grubu, Motobike İstanbul'a 18 farklı modeliyle katılacak

Piaggio Grubu, Motobike İstanbul'da birbirinden özel marka ve modellerini sergileyecek. Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio ve Vespa markalarına ait 18 farklı modelle fuara çıkarma yapacak grup, 2020 model yılı renkleriyle altı yeni Vespa'yı Türkiye'de ilk kez tanıtmaya hazırlanıyor.



Türkiye'de Doğan Otomotiv Grubu çatısı altında temsil edilen Piaggio Grubu, 20-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek Motobike İstanbul'da her zevke ve ihtiyaca hitap eden motosiklet modellerini sergileyecek. Grup, standında Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio ve Vespa markalarına ait 18 farklı modeli motosiklet tutkunlarının beğenisine sunacak. Grup, fuarda 2020 model yılı renkleriyle altı yeni Vespa'yı Türkiye'de ilk kez tanıtacak. Öte yandan, geçen yıl Türkiye yollarıyla buluşan Vespa Elettrica ve Moto Guzzi'nin enduro sınıfındaki en yeni temsilcisi V85 TT, fuarı ziyaret edecek binlerce kişinin ilgisini çekecek modeller arasındaki yerini alacak.



Piaggio Grubu, Motobike İstanbul'da; Aprilia Shiver, Moto Guzzi V85 TT, V7 III Racer, V7 III Carbon, Piaggio Beverly 350 Police, Mp3 350, Vespa Elettrica, Sprint, GTS 300 SuperTech, GTS 300 SuperSport, GTV Sei Giorni ve Primavera'yı sergileyecek.



Modern klasik: Moto Guzzi V85 TT



Yapılan bilgilendirmede; Paris- Dakar Rallisi'nin 80'lerdeki efsanevi günlerinden ilham alınarak geliştirilen Moto Guzzi V85 TT Motorbike İstanbul'da motorseverlerin beğenisine sunulacak. Yüksek rüzgar koruması ve konforlu sürüş pozisyonuyla dikkat çeken motosiklet, yüksek konumlu ön çamurluk ve estetik çift far da Moto Guzzi'nin geçmişinde önemli yeri olan 1996 NTX 650 ve 1989 Quota 1000 modellerine atıfta bulunuyor. 21 litrelik yakıt deposu ile 400 km'ye varan menzil sunabilen motorun yağmur ve arazi olmak üzere 3 farklı sürüş modu sunuluyor.



Vespa'ya altı yeni renk seçeneği



Ayrıca; motorsiklet dünyasının en sevilen modellerinden Vespa'nın GTS 300 SuperTech modeli de Motobike İstanbul'da sergilenecek. İlk kez gri ve siyah renkleriyle satışa sunulacak motorsiklet, mavi ve gri renklerini yelpazesine eklerken, GTV Sei Giorni'nin gri renkli versiyonu ile Sprint Notte'nin siyah renkli versiyonu da Vespa standında sergilenecek yeni versiyonlar arasında bulunuyor.



Elektrikli Vespa



Öte yandan Vespa'nın elektrikli modeli Vespa Elettrica da Motobike İstanbul'da motorsiklet sevenlerin beğenisine sunulacak. Tamamen elektrikli motoruyla çevreci olduğu kadar, sürücülerine sessiz ve ekonomik bir ulaşım deneyimi sunan model, sadece 4 saatte tamamen sarj olabilirken tek şarjda 100 km yol kat edebiliyor. - İSTANBUL