Piaggio'nun üç motosikleti 'en iyiler' listesinde - Son Dakika
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Piaggio'nun üç motosikleti 'en iyiler' listesinde

6 saat önce

Piaggio Grubu, Forbes tarafından açıklanan '2020'de Kullanılması Gereken 5 Scooter' sıralamasında 3 farklı modeliyle yer aldı.

Piaggio'nun üç motosikleti 'en iyiler' listesinde, System.String[]

Piaggio Grubu, Forbes tarafından açıklanan '2020'de Kullanılması Gereken 5 Scooter' sıralamasında 3 farklı modeliyle yer aldı.


İtalyan Piaggio Group, ABD'nin önde gelen Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi dergilerinden Forbes tarafından yayınlanan '2020'de Kullanmanız Gereken 5 Scooter' sıralamasında 3 modeliyle yer aldı. Şirketin Piaggio Beverly 350 Tourer, Vespa Primavera 50 ve Vespa Elettrica; fiyat avantajları, estetik tasarımı, kent içerisinde kullanım uygunluğu, barındırdığı teknolojiler ve çevreye uyumu gibi özellikleriyle 2020 yılında kullanılması gereken başarılı scooter modelleri olarak seçildi. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Forbes, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:07 Kaynak: İHA
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