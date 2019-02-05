Son Dakika Haberleri: Piazza'da "Çevreci" Alışveriş Başladı

Piazza'da "Çevreci" Alışveriş Başladı

54 dakika önce

Kahramanmaraş Piazza, 150 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerine, "Çevre Dostu bez çanta" hediye ediyor.

Piazza'da
Kahramanmaraş Piazza, 150 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerine, "Çevre Dostu bez çanta" hediye ediyor.

Piazza, doğanın korunmasını katkı sunmayı amaçladığı kampanya kapsamında, hafta içi günlerde, aynı gün içinde toplamda 150 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm ziyaretçilerine bez çanta hediye etmeye başladı.

Şubat ayı sonuna kadar devam edecek "Çevreci alışveriş" ilk günden ilgi gördü. Alışverişlerini belgeleyen fiş ya da faturalarla AVM'nin danışma birimine başvuran ve ücretsiz bir üyelik sistemi olan Piazza Club üyelik formunu dolduran tüm ziyaretçilere, bez çantaları anında hediye ediliyor. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:39 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güncel
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