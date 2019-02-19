Son Dakika Haberleri: Piazza'da Lezzet Şöleni Devam Ediyor

Piazza'da Lezzet Şöleni Devam Ediyor

1 saat önce

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, lezzet şölenini, 24 Şubat tarihine kadar uzattı.

Piazza'da Lezzet Şöleni Devam Ediyor, System.String[]
Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, lezzet şölenini, 24 Şubat tarihine kadar uzattı.

Bulundukları kentlerin "marka değeri" olan yöresel lezzetler, Şanlıurfa halkının yoğun ilgisiyle karşılandı. AVM' nin buz pisti yanında "Sizin Oraların Nesi Meşhur" sloganı ile kurulan stantlarda birbirinden lezzetli ürünler vatandaşlara hitap ediliyor. Peynir, pastırma, sucuk, bal, pişmaniye, tarhana, zeytin, pestil, köme, bakliyat, tahin, helva, fındık, lokum, pekmez, gibi onlarca yöresel lezzetin yer aldığı Yöresel Ürünler Günleri, 24 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Trabzon, Kayseri, Balıkesir, Kastamonu, Afyon, İzmit, Uşak, Merzifon, Beypazarı, Erzurum, Malatya, Aydın, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Sivas, Erzincan, Adana, ve Giresun gibi birçok kentin meşhur lezzetlerinin yer aldığı "Yöresel Ürünler Günleri"ni ziyaret edenler, hem meşhur lezzetleri tatma hem de satın alma imkanı buluyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:46 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Yaşam
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