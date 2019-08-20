Son Dakika Haberleri: Piazza'da yöresel pazar kuruluyor
Son Dakika Güncel Haber

Piazza'da yöresel pazar kuruluyor

1 saat önce

Özenli sofraları süsleyecek, mutfakların lezzetini katlayacak yöresel ürünler, yemekler ve tatlılar Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde kurulacak olan "Yöresel Pazar"da Kahramanmaraşlıların beğenisine sunulacak.

Piazza'da yöresel pazar kuruluyor, System.String[]
Özenli sofraları süsleyecek, mutfakların lezzetini katlayacak yöresel ürünler, yemekler ve tatlılar Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde kurulacak olan "Yöresel Pazar"da Kahramanmaraşlıların beğenisine sunulacak.

Kahramanmaraş Piazza'nın ziyaretçileri "Yöresel Pazar"da Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden, birbirinden farklı tatlara, hazırlanış ve sunum usüllerine sahip, yöresel lezzetleri ve dalından koparılmış yeni mahsülleri bir arada bulabilecek.

23 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında, kurulacak olan, yöresel ürünler pazarında Türkiye'nin lezzetleri tanıtılacak.

"Yöresel Pazar" etkinliğinde, peynirden pastırmaya, sucuktan tereyağına, baldan reçele, bakliyatlardan baharatlara çeşitli yöresel ürünü tatma ve satın alma fırsatını bulacak olan Kahramanmaraşlılar, lezzet şöleni yaşayacak.

Ziyaretçiler, görsel şölen sunacak olan etkinlikte, Kayseri'den Kars'a, Malatya'dan İzmir'e, Adana' dan Trabzon'a kadar Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce çeşit lezzeti tanıma fırsatı bulacaklar. - KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de yangın: 15 kilometrelik alana ulaştı, köylere ulaşması engellendi
Suriye'deki YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi İzmir'in ormanlarında yürekleri sızlatan acı bilanço Emekliler TOKİ konutları için kendilerine ayrılan kontenjanın yüzde 50'ye çıkarılmasını istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 14:05:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piazza'da yöresel pazar kuruluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]