Son Dakika Haberleri: Piazza'dan "Param Classic" Kart Kampanyası

Piazza'dan "Param Classic" Kart Kampanyası

35 dakika önce

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, belirli miktar ve üzerinde alışveriş yapanlara içerisinde TL yüklü "Param Classic" kart sunuyor.

Piazza'dan
Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, belirli miktar ve üzerinde alışveriş yapanlara içerisinde TL yüklü "Param Classic" kart sunuyor.

Piazza, düzenlediği kampanyalara bir yenisini daha ekledi. Kampanya, 4 Şubat Pazartesi günü başlayıp, 3 Mart Pazar gününe kadar sürecek. Kampanya, hafta içi aynı gün içinde toplamda 250 TL ve üzeri, hafta sonu günlerde ise aynı gün içerisinde toplamda 400 TL ve üzeri alışverişler için geçerli olacak.

Hafta içi 250 TL'lik alışveriş yapan ziyaretçilere, içinde 25 TL yüklü 1 adet ve hafta sonu 400 TL'lik alışveriş yapan ziyaretçilere ise içinde 40 TL yüklü 1 adet "Param Classic" kart verilecek. Kampanya ilk 3 bin kişi ile sınırlı olacak.

Katılımcılar, aynı gün içerisinde yaptıkları alışverişleri belgeleyen fiş ya da faturalarla Danışma Birimine başvurarak, ücretsiz bir üyelik sistemi olan Piazza Club başvuru formunu doldurduktan sonra kartlarını alabilecekler.

Her katılımcı, bir gün içinde bir adet "Param Classic" kart alabilecek. Kampanyadan kazanılan kartın içerisindeki hediye TL'ler 31 Mart 2019 tarihine kadar yine Piazza içindeki mağazalarda yapılacak alışverişlerde kullanılabilecek. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:42 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güncel
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