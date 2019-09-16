Piazza'nın İndirimli Garaj Günleri başlıyor

Piazza Garaj Günleri 29 Eylül'e kadar devam edecek. - KAHRAMANMARAŞ

Seçkin markaların sezon ve mevsim sonu indirimlerinin yanı sıra, stok fazlası ve outlet ürünlerini "çılgın" fiyatlarla satışa sunulacağı Garaj Günleri, 20-29 Eylül tarihleri arasında konuklarını ağırlayacak.

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Eğlence Merkezi ziyaretçilerini, şenlik havasında indirim günleriyle karşılamaya hazırlanıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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