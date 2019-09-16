Son Dakika Haberleri: Piazza'nın İndirimli Garaj Günleri başlıyor
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Piazza'nın İndirimli Garaj Günleri başlıyor

1 saat önce

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Eğlence Merkezi ziyaretçilerini, şenlik havasında indirim günleriyle karşılamaya hazırlanıyor.

Piazza'nın İndirimli Garaj Günleri başlıyor, System.String[]

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Eğlence Merkezi ziyaretçilerini, şenlik havasında indirim günleriyle karşılamaya hazırlanıyor.


Seçkin markaların sezon ve mevsim sonu indirimlerinin yanı sıra, stok fazlası ve outlet ürünlerini "çılgın" fiyatlarla satışa sunulacağı Garaj Günleri, 20-29 Eylül tarihleri arasında konuklarını ağırlayacak.


Piazza Garaj Günleri 29 Eylül'e kadar devam edecek. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:04 Kaynak: İHA
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