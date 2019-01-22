Piazza, Param Kart ile Harcadıkça Kazandırıyor

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Ankaragücü Başkanı, 35 Milyon Lira Bağış Yapılırsa İstifa Edecek

VakıfBank, Borcunu Bir Defada ya da Bir Yıl İçinde Ödeyenlerden Faiz Almayacak