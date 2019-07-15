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Picasso, İzmir’e geliyor!

11 saat önce

Arkas Sanat Merkezi, 18 Eylül 2019 – 05 Ocak 2020 tarihleri arasında 20. yüzyılın en büyük ressamlarından Pablo Picasso'nun eserlerine ev sahipliği yapacak.

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Arkas Sanat Merkezi, 18 Eylül 2019 – 05 Ocak 2020 tarihleri arasında 20. yüzyılın en büyük ressamlarından Pablo Picasso'nun eserlerine ev sahipliği yapacak.
Pablo Picasso, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 12:07 
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