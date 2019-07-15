Picasso, İzmir’e geliyor!
11 saat önce
Arkas Sanat Merkezi, 18 Eylül 2019 – 05 Ocak 2020 tarihleri arasında 20. yüzyılın en büyük ressamlarından Pablo Picasso'nun eserlerine ev sahipliği yapacak.
Arkas Sanat Merkezi, 18 Eylül
2019 – 05 Ocak 2020 tarihleri arasında 20. yüzyılın en büyük ressamlarından Pablo Picasso
'nun eserlerine ev sahipliği yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 12:07
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