Son Dakika Haberleri: Picasso'nun Çalınan Tablosu 20 Yıl Sonra Bulundu

Picasso'nun Çalınan Tablosu 20 Yıl Sonra Bulundu

49 dakika önce

İspanyol ressam Pablo Picasso'nun 20 yıl önce çalınan 25 milyon euro değerindeki 'Kadının Büstü' tablosu, sanat camiasında 'Indiana Jones' olarak tanınan Hollandalı sanat dedektifi Arthur Brand tarafından bulundu.

Picasso'nun Çalınan Tablosu 20 Yıl Sonra Bulundu, System.String[]
İspanyol ressam Pablo Picasso'nun 20 yıl önce çalınan 25 milyon euro değerindeki 'Kadının Büstü' tablosu, sanat camiasında 'Indiana Jones' olarak tanınan Hollandalı sanat dedektifi Arthur Brand tarafından bulundu.

Pablo Picasso'nun 20 yıldır kayıp tablosu Buste de Femme (Kadının Büstü) dedektif tarafından bulundu. Hollandalı sanat dedektifi Arthur Brand, 2015 yılından bu yana tabloyu bulmak için çalışıyordu. Sanat çevrelerinde Indiana Jones olarak tanınan Brand, kısa sürede kayıp tablonun izini buldu. Brand'in edindiği bilgilere göre 20 yıl boyunca yeraltı dünyasının patronların elinde dolaşan tablo son olarak polise gitmekten korkan bir iş adamının eline geçti. Brand, bu bilgiyi polisle paylaşmasına rağmen hırsızlık olayı zaman aşımına uğradığı için soruşturma açılamadı. Birkaç gün sonra tablo Brand'ın Amsterdam'daki evinin kapısına bırakıldı. Tablo 4 milyon euro tutarındaki sigorta bedelini ödemesi halinde eski sahibi Suudi işadamı Abdul Mohsen Abdulmalik el-Sheikh'e iade edilecek.

Picasso'nun bu tablosu sevgilisinin portresi

Picasso tabloyu sevgilisi Dora Maar'ın portresi olarak 1939 yılında çizdi. İspanyol sanatçının tablosu daha sonra New York'ta bir sanat galerisine teslim edildi. 80'li yıllarda ise Suudi iş adamı Abdul Mohsen Abdulmalik el-Sheikh tarafından satın alındı. 1999 yılında ise Suudi işadamının Fransa açıklarında demirleyen yatından çalındı. O zamanki değeri 4 milyon euro olan tabloyu bulana 400 bin euro ödül konmuştu. - AMSTERDAM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:27 Kaynak: İHA

Indiana, Pablo Picasso, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım, Ümraniye Mitingine Metroyla Gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kulağıma Kirli Haberler Geliyor Kreşte Otizmli 4 Yaşındaki Çocuğa İşkence İddiası! Baba, Oğlunun Bacaklarını Görünce Şoke Oldu ABD'den Türkiye'ye F-35 Teslimatına Şartlı Onay: Patriotları Almasına İhtiyacımız Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 21:16:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Picasso'nun Çalınan Tablosu 20 Yıl Sonra Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]