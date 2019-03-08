Son Dakika Haberleri: Picasso'nun Tablosunu Satmak İsterken Yakalandılar

Picasso'nun Tablosunu Satmak İsterken Yakalandılar

1 saat önce

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda üzerinde Irak Ulusal Müzesi'nin mührü ve Picasso'ya ait olduğu değerlendirilen imzanın bulunduğu bir tablo ele geçirildi.

Picasso'nun Tablosunu Satmak İsterken Yakalandılar, System.String[]
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda üzerinde Irak Ulusal Müzesi'nin mührü ve Picasso'ya ait olduğu değerlendirilen imzanın bulunduğu bir tablo ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada Yenişehir ilçesinde ikamet eden 3 şahsın tarihi bir tabloyu satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaşıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda 7 Mart 2019 Perşembe günü Diyarbakır ili Yenişehir ilçesinde icra edilen operasyonda bahse konu şüpheli şahıslar, tarihi tabloyu satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde ve iş yerlerinde yapılan adli aramada papirüs kağıdının üzerine resmedilmiş çıplak kadın ve erkek figürleri bulunan tablonun arkasında İngilizce olarak 'çıplak katil, bu şaheser Picasso eseri olup bizim tarafımızdan gösterime sunulmuştur' yazısı ve Irak Ulusal Müzesi'nin mührü bulunan, ön kısmında Picasso'ya ait olduğu değerlendirilen imzanın bulunduğu 78 çarpı 51 ebadında bir adet tablo ele geçirilmiştir. Jandarmanın operasyonuyla ele geçirilen tablo, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı uyarınca muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

(Muhsin Taş - Rıdvan Kılıç/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:36 Kaynak: İHA

Irak, Diyarbakır, Pablo Picasso, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'tan Geldi, Mardin'e 15 Milyon Dolarlık Yatırım Yaptı Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yeni Askerlik Sistemini Canlı Yayında Açıkladı

FOX TV'ye Çıkan Binali Yıldırım'a Ekrem İmamoğlu Sorusu Seçimlere 23 Gün Kala 5 Kritik Büyükşehirde Yapılan Anketin Sonuçları Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 12:06:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Picasso'nun Tablosunu Satmak İsterken Yakalandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]