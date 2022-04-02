Picasso sergisi 50 yıl sonra yeniden Dakar'da - Son Dakika
Üye Girişi

Picasso sergisi 50 yıl sonra yeniden Dakar'da

02.04.2022 15:20
Picasso sergisi 50 yıl sonra yeniden Dakar'da

Senegal'in başkenti Dakar'daki Siyahi Medeniyetler Müzesi'nde ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserlerinden oluşan bir sergi açıldı.

Senegal'in başkenti Dakar'daki Siyahi Medeniyetler Müzesi'nde ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserlerinden oluşan bir sergi açıldı.

Dakar'da ilk kez 1972'de açılan Picasso sergisi, 50 yıl sonra "Picasso Dakar'da 1972-2022" ismiyle başkente döndü.

Paris'teki Picasso Müzesi ve yine Paris'teki Quai Branly- Jacques Chirac Müzesi iş birliğinde düzenlenen sergide Picasso'nun tablolarının yanı sıra sanatçının eserlerinde ilham aldığı Afrika sanatına ait 15 eser yer alıyor.

Picasso'nun tabloları olmasa da bazı çizimleri, Afrika kıtasında ilk kez 1972'de dönemin Cumhurbaşkanı Leopold Sedar Senghor'un talebiyle o dönem faaliyette olan Dakar Dinamik Müzesi'nde sergilenmişti.

Picasso, Sahra Altı Afrika'yı hiç ziyaret etmemesine rağmen kıtanın sanatından etkilenen ve bunu da eserlerine yansıtan en önemli Batılı sanatçıların başında geliyor.

İspanyol ressamın Afrika sanatına ilgisinin 1907'de Paris'teki dönemin Trocadero Etnografi Müzesi ziyaretinde şekillendiği belirtiliyor.

Picasso'nun sanat yaşamında 1906-1909 dönemi "Afrika Dönemi (Negro period)" olarak adlandırılıyor.

"Demoiselles d'Avignon (1907)" isimli tablosu ise Afrika sanatının Picasso'nun üzerindeki etkisinin en somut görülebildiği eserler arasında yer alıyor.

Daha önce 2006'da da Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde Picasso sergisi açılmıştı.

"Picasso Dakar'da 1972-2022" sergisi 30 Haziran'a kadar sanat severler tarafından ziyaret edilebilecek.

YORUMLAR
500
Mısır, Salah'a ırkçılık yapıldığı iddiasıyla FIFA'ya başvurdu Mısır, Salah'a ırkçılık yapıldığı iddiasıyla FIFA'ya başvurdu

Senegal, Afrika, Ressam, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Picasso sergisi 50 yıl sonra yeniden Dakar'da - Son Dakika


Son Dakika
15:20 Kebapçıda yangın çıktı, yanındaki dört binayla birlikte itfaiye aracı da yandı
15:18 Talaş yüklü tırın üstüne devrildiği otomobilin sürücü yaşamını yitirdi
15:17 Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez koronavirüse yakalandı: Evinde dinleniyor
15:15 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yayınladı: Bu Rus konvoyu imha edildi
15:07 Görüştüğü erkeğin kız arkadaşı hem dövmüş hem dayağı kayda almıştı! Mağdur genç kız: Can güvenliğim yok
15:03 Fenerbahçe-Amedspor maçında kavga çıktı: Tekme ve yumruklar havada uçuştu
14:51 Zenginler kulübünde bir Hint: Guatam Adani, Elon Musk ve Jeff Bezos ile aynı ligde
14:48 Galatasaray'da başkanlığa aday olan Dursun Özbek'in rüya ekibi hazır: Okan Buruk yuvaya dönüyor
14:23 Ramazan geldi, Diyanet soru yağmuruna tutuldu: Dilaltı hapı, astım ilacı, burun spreyi orucu bozar mı?
14:20 Buket Aydın meğer doğru kişiyi bulamamış: Evlilik doğru kişiyle güzel!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 15:27:29. #1.11#
SON DAKİKA: Picasso sergisi 50 yıl sonra yeniden Dakar'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement