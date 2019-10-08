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Picasso sergisine yoğun ilgi

57 dakika önce

İzmir'de dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserlerinin yer aldığı sergiyi, 3 haftada 30 binden fazla sanatsever ziyaret etti.

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İzmir'de dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserlerinin yer aldığı sergiyi, 3 haftada 30 binden fazla sanatsever ziyaret etti.

Arkas Sanat Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Eylül'de İzmir'de açılan ve Picasso'nun orijinal eserlerinin yer aldığı sergiyi görmek için 30 binden fazla kişi merkeze geldi.

Sanatseverlerin yoğun ilgisi nedeniyle merkez, serginin ziyaret saatlerini uzattı. Buna göre, sergi salı, çarşamba ve cuma günleri 10.00-18.00 saatleri, perşembe, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

Arkas Sanat Merkezi, "Picasso-Méditerranée" projesi kapsamında düzenlenen sergiler serisinde, Türkiye'yi "Picasso: Gösteri Sanatı" ile temsil ediyor.

Paris Picasso Ulusal Müzesi ile Julio Gonzalez, Opera Garnier ve Brüksel'de yer alan Kontaxopoulos-Prokopchuk Koleksiyonu'ndan toplam 83 eserin yer aldığı sergide, sanatçının pek çok önemli tablosu, tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller ve yaşamına dair fotoğraflar ile gösteri sanatlarının sanat yaşamına olan etkisi de izleyicilere sunuluyor.

Pablo Picasso, Eylül, İzmir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:08 Kaynak: AA
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