Son Dakika Haberleri: Picasso'ya Ait Olduğu İddia Edilen Tablo Ele Geçirildi

Picasso'ya Ait Olduğu İddia Edilen Tablo Ele Geçirildi

1 saat önce

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda Picasso'ya ait olduğu değerlendirilen nü tablo bulundu.

Picasso'ya Ait Olduğu İddia Edilen Tablo Ele Geçirildi, System.String[]
Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda Picasso'ya ait olduğu değerlendirilen nü tablo bulundu. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Yenişehir ilçesinde ikamet eden 3 şüphelinin tarihi bir tabloyu satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaşıldığı bildirildi.

Bu kapsamda, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda dün Yenişehir'de düzenlenen operasyonda, 3 şüphelinin tarihi tabloyu satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandıkları ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şahısların üzerlerinde ve iş yerlerinde yapılan adli aramada, papirüs kağıdının üzerine resmedilmiş çıplak kadın ve erkek figürleri bulunan tablonun arkasında İngilizce olarak 'çıplak katil, bu şaheser Picasso eseri olup bizim tarafımızdan gösterime sunulmuştur' yazısı ve Irak Ulusal Müzesinin mührü bulunan, ön kısmında Picasso'ya ait olduğu değerlendirilen imzanın bulunduğu tablo ele geçirilmiştir."

Açıklamada, tablonun muhafaza altına alındığı, olayla ilgili 3'ü tabloyu satmaya çalışan toplam 5 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:45 Kaynak: AA

Diyarbakır, Jandarma, Pablo Picasso, Güncel
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