Son Dakika Haberleri: Picasso'ya yeni bir bakış
Son Dakika Güncel Haber

Picasso'ya yeni bir bakış

1 saat önce

Ünlü Fransız sanatçı Bernard Pras'ın İzmir'de günlük hayatta kullanılan, bit pazarından aldığı ve geri dönüştürülmüş malzemeleri kullanarak yaptığı eser, İzmir Fransız Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Picasso'ya yeni bir bakış, System.String[]

İlhamını Pablo Picasso'nun Dora Maar temalı tanınmış portresinden alan ve sanatçının "Dora" adını verdiği eser büyük ilgi gördü.

Anamorfik illüzyon (Belirli bir açıdan bakıldığında üç boyutlu görünen resim) tekniğini kullanarak yoğun bir çalışma sonucu Dora adını verdiği eseri tamamlayan Pras, eserin sadece doğru açıdan bakılarak görülebildiği söyledi. İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü Caroline David, eserin yıl sonuna kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacağını söyledi.

Fransız Kültür Merkezi, Pablo Picasso, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:36 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müge Anlı'da annesinin ve teyzesinin günlerdir aradığı 19 yaşındaki Yaren Gaytan bulundu
Domuz bağı ile işkence yapan zanlıdan ilginç savunma: Fantezi için yaptık Çin'in bütçe harcamaları 7 aydır ilk kez düştü Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 09:50:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Picasso'ya yeni bir bakış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]