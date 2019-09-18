Picasso'ya yeni bir bakış

İlhamını Pablo Picasso'nun Dora Maar temalı tanınmış portresinden alan ve sanatçının "Dora" adını verdiği eser büyük ilgi gördü.

Anamorfik illüzyon (Belirli bir açıdan bakıldığında üç boyutlu görünen resim) tekniğini kullanarak yoğun bir çalışma sonucu Dora adını verdiği eseri tamamlayan Pras, eserin sadece doğru açıdan bakılarak görülebildiği söyledi. İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü Caroline David, eserin yıl sonuna kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacağını söyledi.