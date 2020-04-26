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"Pide almak için evden çıktık" diyerek polise yalan söylediler, ceza yemekten kaçamadılar
30 dakika önce
Ataşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda dolaşan gençler "Pide almak için evden çıktık" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı.
Ataşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda dolaşan gençler "Pide almak için evden çıktık" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Dışarıya gezmek için çıktıkları anlaşılan 2 gence Hıfzıssıhha Kanuna'na muhalefetten kişi başı 3 bin 180 lira ceza yazıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul'un da aralarında bulunduğu 31 şehirde belirli koşullar dışında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından uygulamalara bugün gece saatlerinde de devam edildi. Ataşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda araçlarıyla dolaşan gençler, "Pide almak için evden çıktık" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Pide almak yerine gezmek için dışarıya çıkan ve başka bir ilçede yaşadığı anlaşılan gençlere Hıfzıssıhha Kanuna'na muhalefetten kişi başı 3 bin 150 lira ceza yazıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 09:22 Kaynak: İHA
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