Pide fırınında ölü bulundu - Son Dakika

Pide fırınında ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde pide fırınında çalışan bir kişi ölü olarak bulundu.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde pide fırınında çalışan bir kişi ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Karaköprü ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pide fırınında çalışanlar fırına gittiklerinde arkadaşları Ali İ.'nin hareket etmediğini gördü. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri Ali İ.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz

Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek

"Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın!

Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti

Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti

Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi

Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi

Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı

Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı

Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor

Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi

Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu

Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış

Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu

Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı