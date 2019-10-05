Son Dakika Haberleri: Pide Fırınları denetimden geçirildi
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Pide Fırınları denetimden geçirildi

1 saat önce

Kilis Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kentte pide fırınları temizlik ve pidelerin gramajları bakımından kontrolleri yapıldı.

Pide Fırınları denetimden geçirildi, System.String[]

Kilis Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kentte pide fırınları temizlik ve pidelerin gramajları bakımından kontrolleri yapıldı. Pidelerin tartılarak verilmesi konusunda fırıncılar uyarıldı.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kilis kent merkezinde pide fırınları rutin denetimlerden geçiriyor. 150 gramlık pide ekmeği tanesi 75 kuruştan satıldığı kentte kilosu ise 5 TL'den satılıyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınların baca temizliklerinin yapılıp yapılmadığı, temizlik ve pidelerin gramajları bakımından kontrolleri yapıldı pidelerin tartılarak verilmesi konusunda fırıncılar uyarıldı. Kurallara uymayan pide fırınlarına cezai işlem yapılacağı, denetimlerin artarak süreceği bildirildi. - KİLİS

Zabıta Müdürlüğü, Kilis Belediyesi, Zabıta, Kilis, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:16 Kaynak: İHA
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