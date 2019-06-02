Pide kuyruğundaki kadına silahlı saldırının failleri yakalandı
28 dakika önce
Kartal'da pide kuyruğunda bekleyen 33 yaşındaki kadını silahla vurarak yaralayan 2 kişi yakalandı.
Kartal
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:00 Kaynak: İHA
'da pide kuyruğunda bekleyen 33 yaşındaki kadını silahla vurarak yaralayan 2 kişi yakalandı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Kartal'da dün akşam saat 19.00 sıralarında pide kuyruğunda bekleyen 33 yaşındaki K.K. isimli kadının silahla yaralanması olayına ilişkin İstanbul
Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, bahse konu olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen A.O.S. (26) ve F.V. (37) isimli erkek şahısların yakalanarak gözaltına alındıkları belirtildi. Açıklamada ayrıca bugün adli makamlara sevk edilen 2 şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi. Öte yandan, olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
(İHA)
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Kartal'da pide kuyruğundaki kadına silahlı saldırı
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