Üye Girişi
Pide salonu olacak uçak hizmet vereceği alana getirildi - Son Dakika

Pide salonu olacak uçak hizmet vereceği alana getirildi

22.08.2021 10:13

Pide salonu olacak uçak hizmet vereceği alana getirildi Trabzon'un Yomra ilçesinde pide salonu olarak hizmet verecek olan olan uçak sabah saatlerinde 2.5 saatlik süren çalışmanın ardından hizmet vereceği alana taşındı.

Pide salonu olacak uçak hizmet vereceği alana getirildi

Trabzon'un Yomra ilçesinde pide salonu olarak hizmet verecek olan olan uçak sabah saatlerinde 2.5 saatlik süren çalışmanın ardından hizmet vereceği alana taşındı.

Yatırımcılardan Abdulkadir Bektaş

"7-8 ay içerisinde tesisi tamamlamayı planlıyoruz"

TRABZON - Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak 2018 tarihinde Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkan, ardından Yomra'da çürümeye terk edilen yolcu uçağı, Belediye tarafından 3 yatırımcıya tahsis edilmişti. İlçede pide salonu olarak hizmet verecek olan uçak bugün sabah saatlerinde hizmet vereceği alana getirildi.

Ankara-Trabzon seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait 162 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. Uçak, iniş takımlarının balçığa saplanması sonucu denize 25 metre kala durabildi. Kazada yolcular sağ salim kurtarılırken, uçak 20 saat süren operasyonla saplandığı yerden kurtarılarak Trabzon Havalimanı'nda güvenli bir bölgeye çekilmişti. Trabzon Havalimanı apronunda aylarca taksi pozisyonunda bekletilen uçağın sigorta şirketi tarafından ihaleye çıkarılması ve bir firma tarafından ihalesinin alınması sonrasında 23 Temmuz 2018 tarihinde söküm işlemlerine başlandı. Söküm işlemlerinin ardından Trabzon'un Yomra Belediyesi uçağın 'Millet Kıraathanesi' olması için Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Bu başvurusu onaylanan belediye, uçağın teslim işlemini gerçekleştirdi. Uçağın ilçede belirlenen bir alanda hizmet vermesi için 29 Eylül 2018 günü özel bir firma tarafından uçağın kanatları sökülerek bir tıra, uçağın gövdesi ise 11 dingil ve 42 tekerden oluşan yer dorsesine yüklendi. Trabzon Havalimanı apronundan çıkartılan uçak, yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki ilçeye 4 saatte karayolu ile taşındı. 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçak, 'Millet Kıraathanesi' olarak hizmet vermesi için ilçede planlanan alana vinç yardımıyla konuldu. Dönemin Belediye Başkanı tarafından 'Millet Kıraathanesi' yapılacağı vaadiyle ilçeye getirilerek pazar yerine bırakılan uçak çöpler arasında adeta çürümeye yüz tutarken akıbeti 3 yıl sonra netleşmişti.

7-8 ay sonra hizmet verecek

Abdülkadir Bektaş, Temel Şükrü Yılmaz ve Zafer Celap isimli yatırımcılar tarafından alınan uçak, pide salonu olarak hizmet vereceği açıklanmıştı. Aradan geçen 5 aylık bir dönemden sonra pistten çıkan uçak 2.5 saatlik süren bir çalışmanın ardından sabahın erken saatlerinde 1 km mesafade bulunan hizmet vereceği alana getirildi. Sahil yolu uçağın geçişi sırasında bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Geçişler ilçe merkezinden yapılırken, ilçedeki sahil bölümüne vinçler ve tır yardımıyla getirilen uçak burada iki ay sürecek bir çalışmayla yerine yerleştirildikten sonra 7-8 ay içersinde hizmete açılması planlanıyor.

Yatırımcılardan Abdülkadir Bektaş, iki tane kader birliği yaptığı arkadaşıyla bu projeye girdiklerini belirterek, " Temel Şükrü Yılmaz ve Zafer Celap ile bu yatırımı yapmaya karar verdik. Uçağımızı bu sabah erken saatlerde teknik ekiple berebar yerine aldık. Bundan sonra teknik ekibin burada iki aylık bir çalışması olacak uçağı, uçak vaziyetine getirecekler. Ondan sonrada normal yerine alacağız. Bizimde burada ana bina çalışmamız olacak. 7-8 ay içersinde burada güzel bir tesis yapmayı düşünüyoruz. "ifadelerini kullandı

Pistten çıkan uçakta bir sürü insanın büyük bir üzüntü yaşadığını belirten Bektaş, "O insanları biz tesisimize davet ediyoruz. Burası tamamlandıktan sonra onları burada onur konuğu olarak davet ediyoruz. Burada onları en güzel bir şekilde ağırlayacağız ve tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. "dedi

Pide'nin Trabzon'da ana ürünlerden bir tanesi olduğunu söyleyen Bektaş, sözlerini tamamdı," Şehirde böyle bir tesise ihtiyaç olduğunu ben düşünüyorum. İnsanların ailesiyle birlikte gelip, huzurlu bir ortamda vakit geçirebilecekleri güzel ve ferah bir ortam insanlara sunacağız. İnsanlar bizden ne talep ederse biz burada bunu sunacağız. Birazda onlar bizi yönlendirecekler. Tesis içersinde çocuklarımıza yönelik parkımız uçak görünümlü olacak. şeklinde konuştu.

Pide salonu olacak uçak hizmet vereceği alana getirildi
Pide salonu olacak uçak hizmet vereceği alana getirildi
Pide salonu olacak uçak hizmet vereceği alana getirildi
Pide salonu olacak uçak hizmet vereceği alana getirildi
Pide salonu olacak uçak hizmet vereceği alana getirildi
Pide salonu olacak uçak hizmet vereceği alana getirildi
Pide salonu olacak uçak hizmet vereceği alana getirildi
Pide salonu olacak uçak hizmet vereceği alana getirildi
Pide salonu olacak uçak hizmet vereceği alana getirildi
Pide salonu olacak uçak hizmet vereceği alana getirildi
Pide salonu olacak uçak hizmet vereceği alana getirildi
Pide salonu olacak uçak hizmet vereceği alana getirildi
Pide salonu olacak uçak hizmet vereceği alana getirildi
Pide salonu olacak uçak hizmet vereceği alana getirildi
Pide salonu olacak uçak hizmet vereceği alana getirildi
Pide salonu olacak uçak hizmet vereceği alana getirildi
Pide salonu olacak uçak hizmet vereceği alana getirildi
Pide salonu olacak uçak hizmet vereceği alana getirildi
Pide salonu olacak uçak hizmet vereceği alana getirildi
Pide salonu olacak uçak hizmet vereceği alana getirildi
Pide salonu olacak uçak hizmet vereceği alana getirildi
Pide salonu olacak uçak hizmet vereceği alana getirildi
Pide salonu olacak uçak hizmet vereceği alana getirildi
Pide salonu olacak uçak hizmet vereceği alana getirildi

Trabzon Havalimanı, Trabzon, Ankara, Uçak, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Pide salonu olacak uçak hizmet vereceği alana getirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yargıtay'dan emsal karar! İş yerinin sırlarını kopyalayan çalışanlara ceza uygulanabilecek 14:10 Yargıtay'dan emsal karar! İş yerinin sırlarını kopyalayan çalışanlara ceza uygulanabilecek İngilizler Delta varyantının belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat 13:44 İngilizler Delta varyantının belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat Dünyayı endişelendiren şüphe doğrulandı! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın kontrolünde 13:35 Dünyayı endişelendiren şüphe doğrulandı! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın kontrolünde
Sarı-kırmızılı takımın taraftarının yuhaladığı Falcao'nun eşinden manidar paylaşım: Gidiyoruz 13:16 Sarı-kırmızılı takımın taraftarının yuhaladığı Falcao'nun eşinden manidar paylaşım: Gidiyoruz Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın 13 yerden maaş aldığı iddiasına yalanlama geldi 13:12 Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın 13 yerden maaş aldığı iddiasına yalanlama geldi Benfica ile ilişkileri iyi olan Terim, Gedson transferinde öğrendiği gerçek sonrası farklı bir tavır aldı 12:24 Benfica ile ilişkileri iyi olan Terim, Gedson transferinde öğrendiği gerçek sonrası farklı bir tavır aldı
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona gelindi! İşte hükümetin yapacağı yeni teklif 11:33 Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona gelindi! İşte hükümetin yapacağı yeni teklif Anne ve 2 yaşındaki çocuğu vurulmuş, baba ise kablo ile asılı halde bulundu 11:13 Anne ve 2 yaşındaki çocuğu vurulmuş, baba ise kablo ile asılı halde bulundu

Son Dakika Haberleri
13:44 Afgan kadın, ABD kargo uçağında doğum yaptı! Anne hayata, komutanın verdiği kritik kararla tutundu
13:36 Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan'dan 7. evliliğe yeşil ışık! Tek bir kriteri söyledi
13:35 Dünyayı endişelendiren şüphe doğrulandı! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın kontrolünde
13:33 TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması kafa karıştırdı
13:25 Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi: Öğrenci pansiyonlarına 5 bin 872 yeni personel alınacak
13:16 Sarı-kırmızılı takımın taraftarının yuhaladığı Falcao'nun eşinden manidar paylaşım: Gidiyoruz
13:14 Afgan hakimden dehşete düşüren iddia: Taliban, kötü yemek yaptığı gerekçesiyle bir kadını ateşe verdi
13:13 Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma teklifi gitti
12:24 Benfica ile ilişkileri iyi olan Terim, Gedson transferinde öğrendiği gerçek sonrası farklı bir tavır aldı
12:22 Hakan Çalhanoğlu, Zlatan İbrahimovic'ten sonra Inter'e bir ilki yaşattı
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a soru: Teixeira'nın, Mesut Özil'den ne farkı var? Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a soru: Teixeira'nın, Mesut Özil'den ne farkı var?         
14:14
Samatta'nın kader maçı! Pereira'ya verdiği sözü tutamazsa yandı Samatta'nın kader maçı! Pereira'ya verdiği sözü tutamazsa yandı         
13:50
Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan'dan 7. evliliğe yeşil ışık! Tek bir kriteri söyledi Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan'dan 7. evliliğe yeşil ışık! Tek bir kriteri söyledi         
13:37
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması kafa karıştırdı TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması kafa karıştırdı         
13:34
Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma teklifi gitti Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma teklifi gitti         
13:13
Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs, teslim olmayı kabul etmeyip intihar etti Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs, teslim olmayı kabul etmeyip intihar etti         
12:28
"İşimle gündeme gelmek istiyorum" diyen Buket Aydın konserde giydiği dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı         
11:44
Tuncer ailesinin park kavgasına karıştı! Mahmut Tuncer bahçe duvarından atlayarak olaya müdahil oldu Tuncer ailesinin park kavgasına karıştı! Mahmut Tuncer bahçe duvarından atlayarak olaya müdahil oldu         
11:25
Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi         
11:08
Efsane komutanların oğulları, Taliban'a karşı direnişe başladı Efsane komutanların oğulları, Taliban'a karşı direnişe başladı         
10:55
Sead Kolasinac'ta mutlu sona gelindi! Boşnak yıldız 3 yıllığına Fenerbahçeli oldu Sead Kolasinac'ta mutlu sona gelindi! Boşnak yıldız 3 yıllığına Fenerbahçeli oldu         
10:51
Türk filmlerini aratmayacak olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi Türk filmlerini aratmayacak olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi         
10:13
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Karısının gizlice eve alıp ilişki yaşadığı adam tarafından öldürüldü Duyanlar kulaklarına inanamadı! Karısının gizlice eve alıp ilişki yaşadığı adam tarafından öldürüldü         
23:00
Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti         
20:45
Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı         
16:17
Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada         
11:39
Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2021 14:32:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pide salonu olacak uçak hizmet vereceği alana getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement