Son Dakika Haberleri: Pidecideki yangın vatandaşları sokağa döktü
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Pidecideki yangın vatandaşları sokağa döktü

24 dakika önce

Bursa'da bacası temizlenmeyen pidecide çıkan yangın mahallelinin yüreğini ağzına getirdi.

Pidecideki yangın vatandaşları sokağa döktü, System.String[]
Bursa'da bacası temizlenmeyen pidecide çıkan yangın mahallelinin yüreğini ağzına getirdi.

Yangın, Altıparmak Mahallesi 1. Tahir Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.S.'ye ait pideci dükkanının bacası bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sepetli araçla çatıya çıktı. Çatıdan bacaya su sıkan ekipler, zamanında müdahale ile olası bir facianın önüne geçti. Yangının, bacanın iyi temizlenmemesinden dolayı çıktığı öğrenildi.

Polis, yangınla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA
Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:09 Kaynak: İHA
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