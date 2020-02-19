Pienn'e yılın yenilikçi tasarım ödülü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Pienn'e yılın yenilikçi tasarım ödülü - Son Dakika Ekonomi

Pienn'e yılın yenilikçi tasarım ödülü

7 saat önce

Gaziantep'te poliüretan terlik ve sandalet üretiminde 37 yılı geride bırakan Ender Plastik, Pienn markasıyla ürettiği kadın terlikleri 11. Ekonominin Enleri Zirvesi Ödülleri töreninde Ar-ge ve inovasyon alanında yılın yenilikçi tasarım ödülünü aldı.

Pienn'e yılın yenilikçi tasarım ödülü, System.String[]

Gaziantep'te poliüretan terlik ve sandalet üretiminde 37 yılı geride bırakan Ender Plastik, Pienn markasıyla ürettiği kadın terlikleri 11. Ekonominin Enleri Zirvesi Ödülleri töreninde Ar-ge ve inovasyon alanında yılın yenilikçi tasarım ödülünü aldı.


İş insanı Demet Sabancı Çetindoğan'ın protokol açılış konuşmasıyla başlayan, ödüllerin titizlikle seçildiği ve başarılı olanların belirlendiği ödül töreninde Gaziantep'in köklü firmalarından biri olan Ender Plastik de Pienn markası ile yılın yenilikçi tasarım ödülünü alarak sektörde büyük bir başarıya imza attı.


Anlamlı ödül için Fabrika'da Kokteyl düzenlendi.


Pienn markasıyla ödül alan Ender Plastik ailesi aldıkları bu ödül için fabrikada bir kokteyl düzenleyerek başarılarını tüm çalışanlarıyla paylaştı.


Fabrikada düzenlenen kokteyle, aile dostlarının yanı sıra fabrika çalışanları da katıldı.


Kutlamada konuşma yapan Ender Plastik Kurucusu Faruk Altıntuğ; 35 yılı aşkın bir süredir sektörde olduklarını bugün geldikleri noktada yakaladıkları başarıyı tüm çalışanlarına borçlu olduğunu ifade ederek. " Biz bir aile şirketiyiz. Poliüretan terlik ve sandalet üretiminde yeni markalarımızla giderek daha da büyüyoruz. Aldığımız bu önemli ödülü tüm çalışanlarımıza armağan ediyorum" dedi.


Ender Plastik Yönetim Kurulu üyesi Barış Altıntuğ ise, Ender Plastik ailesinde ikinci nesil olarak İş başında olduklarını ve sektördeki başarılarını daha da arttırmak adına çok çalışacaklarını belirterek, "Modern ve kaliteli terlik, sandalet üretmek için sürekli ar- ge çalışmalarımız sürüyor, Dünya ölçeğinde de yeni ürünler ve yenilikleri takip ediyoruz. Kadın terliklerinde Pienn ile kazandığımız yılın yenilikçi tasarım ödülü bizim için oldukça önem taşıyor. Amacımız her zaman önce kalite olmuştur. Bu ödülü tasarımcısından, çaycısına kadar, depocusundan işletme şefine kadar tüm çalışanlarımızla birlikte alıyoruz ve tüm bayilerimize ve tüketicilerimize armağan ediyoruz. Babamdan aldığım bayrağı hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız. Yenilikçi bir marka ödülü almakla bu heyecanımızı 2020 yılında da devam ettirip sektöre yeni kazanımlar sunarak, en güzel kadın terliği tasarımlarını yine Pienn olarak sunmanın gayreti içinde olacağız. Bizim tüketicilerimiz her şeyin en iyisine layık. Yaz terliğinde en iyi olmayı süreklilik haline getireceğiz "dedi.


Konuşmaların ardından pasta kesildi ve ödül ile aile fotoğrafı çekildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Plastik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hekimoğlu dizisinde kadın mümessil ile erkek doktor arasında yaşanan otel odası sahnesine tepki yağdı
Üsküdar'da denize düşen kadının imdadına ekipler yetişti İnternette eskort kadın ararken iki kez üst üste dolandırıldılar Bursa kadının oğlunu sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kamerasında

Son Dakika Haberleri
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi
22:17 Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 23:48:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pienn'e yılın yenilikçi tasarım ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]