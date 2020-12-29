Fransız ünlü modacı Pierre Cardin 98 yaşında hayatını kaybetti.

Kuzey İtalya'da düşük gelirli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ancak Fransa merkezli bir moda yıldızı olan Cardin, Paris'in batısındaki Neuilly'de bir hastanede hayatını kaybetti. Cardin'in, 1922'de İtalya'da doğduğu ama küçük bir çocukken Fransa'ya göç ettiği ifade edildi. 1950'de kendi moda evini kuran Cardin'in, sonraki yıllarda ise küresel bir iş imparatorluğu kurduğu belirtildi. Paco Rabanne ve Andre Courrege ile birlikte Cardin'in, 1960'larda ve 1970'lerde giyimi tanımlayan 'fütürist Uzay-Çağı'ndan ilham alan stiller geliştirdiği için takdir gördüğü ifade edildi. Ayrıca, erkekler için balıkçı yaka süveteri ve kadınlar için de tulumu popüler hale getirerek kitlelere şık kıyafetler sunmasıyla da tanındığı belirtildi.