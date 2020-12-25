Pierre Cardin'den kadınlara özel koleksiyon - Son Dakika

Pierre Cardin'den kadınlara özel koleksiyon

25.12.2020 18:35
Pierre Cardin'den kadınlara özel koleksiyon, System.String[]

Kokteyl ve casual-chic elbise, zamansız slim suit, devore bluz, triko, denim ve yeni yıl için hazırlanan çantalardan oluşan kapsül koleksiyon, arzu edilen kadın modasına sofistike bir yaklaşım sunuyor.

Kokteyl ve casual-chic elbise, zamansız slim suit, devore bluz, triko, denim ve yeni yıl için hazırlanan çantalardan oluşan kapsül koleksiyon, arzu edilen kadın modasına sofistike bir yaklaşım sunuyor. Toplamda 30 parça ile hazırlanan kapsül koleksiyonda yer alan kadın şıklığı yeniden hayat buluyor.

Pierre Cardin kadınına özel hazırlanan koleksiyon, günlük hayatta kullanılabilecek modellerle birlikte şık davetlerin vazgeçilmezi olacak dengeli parçaları bir arada barındırıyor. Koleksiyonun tamamı hayatın akışında cesur ve özgün tarzları deneyimlemek isteyen kadınlar için hazırlandı.

Birbirinden kullanışlı parçaların yer aldığı koleksiyon, vatka detaylarıyla hem geçmiş hem günümüz trendlerine göz kırparken, dijital desen kullanılarak tasarlanan parçalarıyla da dinamik bir stil vadediyor. Takım elbiselerdeki maskülen tavrın saten kumaş  birlikteliği, iddiayı feminen bir tavırla yorumlamak isteyen kadınların beğenisine sunuluyor. Ayrıca koleksiyon, şık ve rahatlığı bir arada sunan denimlerin basic trikolarla ve kadife efektli bluzlarla kombinlenebilmesine de imkan sağlıyor.

Yeni bir yıla yenilenerek girmek isteyenler için hazırlanan özel koleksiyon, mağazalarda veya online satış kanallarında deneyimlemeniz için sizleri bekliyor.

Pierre Cardin Hakkında

1993 yılında Aydınlı Grup'la imzalanan iş birliği sözleşmesi ile Türkiye'ye gelen Pierre Cardin bugün 140 ülkede sahibi olduğu 900 farklı ürün lisansı ile dünyanın en çok kabul gören ticari markalarından biridir. Dünyada 17, Türkiye'de ise 92 mağazası ile hayatın her alanında fark edilir bir şıklığı olan, sağlıklı yaşam ve sporla ilgilenen, kendinden emin ve stil sahibi kadın ve erkekler için fonksiyonellik sunan koleksiyonlarını tüketicilerine ulaştırmaktadır.

Pierre Cardin'den kadınlara özel koleksiyon

Pierre Cardin, Yeni Yıl, Türkiye, Kadın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Pierre Cardin'den kadınlara özel koleksiyon - Son Dakika Magazin


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