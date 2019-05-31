Son Dakika Haberleri: Pierre Fabre Türkiye yurtdışına yönetici transfer etti
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Pierre Fabre Türkiye yurtdışına yönetici transfer etti

1 saat önce

2018-2019 döneminde Pierre Fabre global şirketleri arasında en hızlı büyüyenler arasında yer alan Pierre Fabre İlaç Türkiye, çalışanlarını yurt dışına yönetici olarak transfer etmeye başladı.

Pierre Fabre Türkiye yurtdışına yönetici transfer etti, System.String[]

Pierre Fabre Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü Ayşegül İnce, Nisan 2019 itibariyle, Fransa'da Pierre Fabre Genel Merkezinde, Global ölçekte Dermokozmetik ve Ticari Destek Birim çalışanlarından sorumlu İnsan Kaynakları Müdürü olarak göreve başladı.

2016 yılından bu yana Pierre Fabre Türkiye'de İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nü yürüten Ayşegül İnce, işe alım süreçleri, ekip kurma, organizasyonel değişikliklerin yönetimi, stratejik insan kaynakları süreçleri, terfi-rotasyon, eğitim, ücret, performans ve diğer insan kaynakları operasyonlarında çok sayıda başarılı projeye imza attı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 2006 yılında mezun olan Ayşegül İnce 13 yıllık insan kaynakları kariyeri boyunca yabancı şirketlerde görev yaptı.

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:49 Kaynak: Bültenler
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