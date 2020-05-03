Pierre Loti'de alışılmadık manzara - Son Dakika

İstanbul'a gelen turistlerin uğrak noktası olan Pierre Loti, korona virüs tedbirleri kapsamında boş kaldı. Haliç'in ünlü panoramasının seyredildiği tepenin sessizliği havadan görüntülendi.

Yerli ve yabancı turistlerin İstanbul'a geldiğinde uğrayıp muhteşem Haliç manzarasını seyrettiği, çay ve kahve içtiği Pierre Loti, sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü. Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde esnafın da kepenkleri indirdiği Pierre Loti'de sandalyelerin önüne şerit çekildi. Dar caddeleri ve ufacık dükkanları ile cıvıl cıvıl olan bölgede yalnızca sokak kedilerinin olduğu görüldü. Havadan görüntülenen tepe, sakinliği ile alışık olmadık bir manzara sundu.

(İslim Esra Çobanoğlu - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)