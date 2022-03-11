Pierre Loti'de masalsı kar manzarası - Son Dakika
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Pierre Loti'de masalsı kar manzarası

11.03.2022 11:57

Pierre Loti'de masalsı kar manzarası İstanbul'da gece boyunca etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam etti.

Pierre Loti'de masalsı kar manzarası

İSTANBUL - İstanbul'da gece boyunca etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam etti. Megakent'in neredeyse tamamı beyaz örtü ile kaplanırken, Pierre Loti Tepesi'nde ve Haliç'te ise masalsı görüntüler oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan kar yağışı bugün gece ve sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam etti. Megakenti saran beyaz örtü görenleri kendini hayran bırakan manzaralar oluştururken, Pierre Loti Tepesi ve Haliç'te ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Pierre Loti'de masalsı kar manzarası
Pierre Loti'de masalsı kar manzarası
Pierre Loti'de masalsı kar manzarası
Pierre Loti'de masalsı kar manzarası

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Piyer Loti, İstanbul, Haliç, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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