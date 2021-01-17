Pierre Loti tepesinden kartpostallık kar görüntüsü - Son Dakika

Pierre Loti tepesinden kartpostallık kar görüntüsü

17.01.2021 20:57

İstanbul'da iki günlük kar yağışının ardından beyaz örtüye bürünen mega kent, Pierre Loti tepesinden kaydedilen görüntülerle kendine hayran bıraktı.

İstanbul'da iki günlük kar yağışının ardından beyaz örtüye bürünen mega kent, Pierre Loti tepesinden kaydedilen görüntülerle kendine hayran bıraktı.

İstanbul iki günlük kar yağışının ardından beyaza büründü. İstanbul'un neredeyse her yerini kaplayan beyaz örtü Pierre Loti tepesinden görüntülendi. Tepedeki ağaçların üstünü kaplayan karlar ve Haliç, izleyenler için seyrine doyulmaz görüntüler oluşturdu. Mega kenti izlemek için en çok tercih edilen tepelerden biri olan Pierre Loti tepesi bu sefer sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı. Kar yağışının bu akşam etkisini kaybetmesi beklenirken soğukların bir süre daha devam edeceği tahmin ediliyor.

(Furkan Tan - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

Pierre Loti tepesinden kartpostallık kar görüntüsü
Pierre Loti tepesinden kartpostallık kar görüntüsü
Pierre Loti tepesinden kartpostallık kar görüntüsü
Pierre Loti tepesinden kartpostallık kar görüntüsü

Pierre Loti, İstanbul, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Pierre Loti tepesinden kartpostallık kar görüntüsü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Derbide Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar, sosyal medyada büyük tepki çekti Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor Trump'ı silip atacak! ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın ilk talimatları belli oldu Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi Son Dakika: Türkiye'de 17 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 165 kişi vefat etti, 6436 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Fenerbahçe, Mesut Özil'i KAP'a bildirdi İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı yaptıran 13 kişi yüz felci geçirdi Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak         
21:25
Lille, Reims'e karşı 3 puanı uzatmalarda aldı Lille, Reims'e karşı 3 puanı uzatmalarda aldı         
20:57
"Yaza sağ çıkamayabilirim" diyen Seren Serengil sevgilisiyle kayağa gidince tepkilerin ardı arkası kesilmedi         
20:42
Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan'dan sağlık çalışanlarına yönelik tepki çeken sözler: 'Rüşvetimi ver susayım' mantığı gibi Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan'dan sağlık çalışanlarına yönelik tepki çeken sözler: 'Rüşvetimi ver susayım' mantığı gibi         
20:07
Erdoğan 'geçmiş olsun' dedi mi? Ahmet Davutoğlu ve Selçuk Özdağ'dan birbiriyle çelişen iki farklı açıklama Erdoğan 'geçmiş olsun' dedi mi? Ahmet Davutoğlu ve Selçuk Özdağ'dan birbiriyle çelişen iki farklı açıklama         
19:41
Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim         
18:45
Vodafone Park'taki dev derbide gülen Beşiktaş! Liderliğini devam ettirdi Vodafone Park'taki dev derbide gülen Beşiktaş! Liderliğini devam ettirdi         
17:57
Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı         
16:50
Minibüs şoförü Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor         
12:58
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak         
11:53
2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor 2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor         
11:46
Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı         
10:59
İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü         
10:49
Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz         
10:33
Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı         
09:11
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı         
19:37
Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı         
16:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2021 21:41:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pierre Loti tepesinden kartpostallık kar görüntüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei