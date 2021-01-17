Pierre Loti tepesinden kartpostallık kar görüntüsü - Son Dakika

Pierre Loti tepesinden kartpostallık kar görüntüsü
17.01.2021 20:57
İstanbul'da iki günlük kar yağışının ardından beyaz örtüye bürünen mega kent, Pierre Loti tepesinden kaydedilen görüntülerle kendine hayran bıraktı.
İstanbul'da iki günlük kar yağışının ardından beyaz örtüye bürünen mega kent, Pierre Loti tepesinden kaydedilen görüntülerle kendine hayran bıraktı.
İstanbul iki günlük kar yağışının ardından beyaza büründü. İstanbul'un neredeyse her yerini kaplayan beyaz örtü Pierre Loti tepesinden görüntülendi. Tepedeki ağaçların üstünü kaplayan karlar ve Haliç, izleyenler için seyrine doyulmaz görüntüler oluşturdu. Mega kenti izlemek için en çok tercih edilen tepelerden biri olan Pierre Loti tepesi bu sefer sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı. Kar yağışının bu akşam etkisini kaybetmesi beklenirken soğukların bir süre daha devam edeceği tahmin ediliyor.
(Furkan Tan - Ömer Faruk Yıldız/İHA)
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