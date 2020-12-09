Pierre Webo'nun kırmızı kartı donduruldu - Son Dakika

Pierre Webo'nun kırmızı kartı donduruldu

09.12.2020 15:39
Pierre Webo'nun kırmızı kartı donduruldu, System.String[]

İstanbul Başakşehir'de yardımcı antrenör Pierre Webo'nun Paris Saint-Germain maçında gördüğü kırmızı kartın dondurulduğu, teknik adamın akşam kulübedeki yerini alacağı açıklandı.

İstanbul Başakşehir'de yardımcı antrenör Pierre Webo'nun Paris Saint-Germain maçında gördüğü kırmızı kartın dondurulduğu, teknik adamın akşam kulübedeki yerini alacağı açıklandı.

Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün Paris Saint-Germain ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören yardımcı antrenör Pierre Webo'nun durumuyla ilgili turuncu-lacivertli kulüpten açıklama yapıldı. Açıklamada; karşılaşmanın dördüncü hakemi Rumen Sebastian Coltescu'nun ırkçı saldırıda bulunduğu Webo'nun kırmızı kartının dondurulduğu, teknik adamın bu akşam kaldığı yerden devam edecek maçta kulübedeki yerini alacağı kaydedildi.


Paris Saint Germain, Pierre Webo, Başakşehir, İstanbul, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pierre Webo'nun kırmızı kartı donduruldu - Son Dakika Spor


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