Ankara'da darbedilen davulcu Mehmet Dudarık'ın son durumu! Arkadaşı çaresizliğini bu sözlerle anlattı - Son Dakika
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Ankara'da darbedilen davulcu Mehmet Dudarık'ın son durumu! Arkadaşı çaresizliğini bu sözlerle anlattı

18.12.2022 12:00

Ankara'da şiddet gördükten sonra ağır yaralanan Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık'ın ekip arkadaşı gitarist Doğa Usta, saldırı hakkında, "Mehmet MS hastası. Kafasına o kadar darbe alınca MS'i de tetikleniyor. Halen yoğun bakımda. Ne anestezi verilebiliyor. ne de MR çekilebiliyor" ifadelerini kullandı.

Ankara'da 14 Aralık'ta bir gece kulübünde konser veren Piiz grubunun üyelerinden Mehmet Dudarık ile B.B.K. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Dudarık'ın, B.B.K'nin arkadaşının ayağına basmasının ardından çıkan tartışma sonrasında B.B.K, önce mekanın içindeki Dudarık'ın arkadaşına, ardından kulübün önünde telefonla konuşan Dudarık'a yumrukla saldırdı. Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Dudarık'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan saldırgan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

"ÖZÜR DİLEDİ AMA DİNLEMEDİ"

Dudarık ve arkadaşına saldırı anı mekanın güvenlik kameralarına da yansıdı. Grubun gitaristi Doğa Usta ise olaya ilişkinaçıklamada bulundu. Usta, 14 Aralık'ta konser vermelerinin ardından mekandan ayrılmak üzere toparlandıklarını, Dudarık'ın ise bir çocukluk arkadaşının yanında kalmak istediğini söyledi. Dans ederken birisinin Dudarık'ın yanına yaklaştığını, bu kişinin Dudarık'la çarpıştığını öğrendiklerini ifade eden Usta, çarpışmanın ardından bu kişinin "Ayağıma neden basıyorsun?" gibi bir ifade kullandığını ve Dudarık'ın özür dilediğini ve bilerek olmadığını söylediğini anlattı.

Kafasına defalarca darbe alan davulcu Mehmet Dudarık'ın son durumu! Arkadaşının sözleri herkesi yıktı

"KAFASINA ALDIĞI DARBELER MS'İNİ TETİKLEDİ"

Usta, şunları kaydetti: "Sonra tartışma uzuyor. Başka biri parmak sallıyor. Sonrasında olay bitti gibi gözüküyor ve yukarı çıkıyorlar. Yukarıdaki kamera görüntüsünde şüpheli Mehmet'in diğer arkadaşına yumruk atıyor. Onun da elmacık kemiği patlamış. Güvenlik görevlileri onunla ilgilenirken Mehmet telefonla arkadaşına ulaşmaya çalışıyor. Sonra Mehmet'e saldırıyor. Mehmet MS hastası. Kafasına o kadar darbe alınca MS'i de tetikleniyor. Halen yoğun bakımda. Saldıran kişiyi tanımıyor. Biz de tanımıyoruz. Hiç görmedik. Niye yaptığına anlam veremiyoruz. Önceden bir şey olması gerekiyor gibi hissediyorsun ama görüntüleri izleyince hiçbir şey yok. Sinir krizi gibi."

Kafasına defalarca darbe alan davulcu Mehmet Dudarık'ın son durumu! Arkadaşının sözleri herkesi yıktı

"NE ANESTEZİ VERİLİYOR NE MR ÇEKİLEBİLİYOR"

Usta, MS hastası olması nedeniyle arkadaşlarının MR'ının çekilemediğini, anestezi de verilemediğini bildirdi.

Kafasına defalarca darbe alan davulcu Mehmet Dudarık'ın son durumu! Arkadaşının sözleri herkesi yıktı
Kafasına defalarca darbe alan davulcu Mehmet Dudarık'ın son durumu! Arkadaşının sözleri herkesi yıktı
Kaynak: AA
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Ankara, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da darbedilen davulcu Mehmet Dudarık'ın son durumu! Arkadaşı çaresizliğini bu sözlerle anlattı - Son Dakika

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