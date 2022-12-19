Müzisyen Mehmet Dudarık'ı öldüresiye döven kişi şikayetçi oldu! İfadesi pes dedirtti - Son Dakika
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Müzisyen Mehmet Dudarık'ı öldüresiye döven kişi şikayetçi oldu! İfadesi pes dedirtti

19.12.2022 21:02

Ankara'da bir eğlence mekanında, "Ayağıma bastın" diyerek Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u darbeden şüpheli Bilge Kaan K., "Ani bir kızgınlık ve Mehmet isimli şahsın beni tahrik etmesi sonucu şahsa yumruk savurdum. Mehmet isimli şahıs hemen kendini yere attı ve yerde bulunduğu esnada ağır hakaretler etmeye devam etti" ifadeleriyle iki isimden şikayetçi oldu.

Rock müzik grubu Piiz, 14 Aralık'ta Ankara'nın Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında konser verdi. Konserin ardından grubun davulcusu Mehmet Dudarık, arkadaşıyla eğlendiği sırada, "Ayağıma bastın" diyerekbir grubun yumruklu saldırısına uğradı. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden Dudarık'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

TEHDİT VE HAKARET İDDİASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Bilge Kaan K'nin emniyet ve sorgu hakimliğindeki ifadesi ortaya çıktı. Arkadaşı Erdinç Ö, Dilara Ü. ve Ayşegül A. ile 15 Aralık'ta Tunus Caddesi'ndeki eğlence yerine gittiklerini, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşı Erdinç Ö'nün ayağına basıldığını ifade etti. Bunun üzerine müştekilerle aralarında arbede olduğunu savunan şüpheli, akabinde müşteki Oğuzhan Oğuz ve Mehmet Dudarık'ın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldıklarını öne sürdü.

"ALKOLÜN ETKİSİYLE SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM"

Kendilerine sözlü ve fiziksel tacizde bulunulduğunu iddia eden şüpheli, şunları söyledi: "Arkadaşlarımın yanında bulunduğum esnada şahıslar bana, 'Erkeksen dışarı gel lan' şeklinde hakaretlerde bulundular. Ben de alkolün etkisiyle sinirlerime hakim olamadım ve Oğuzhan'a yumruk savurdum. Dışarı çıktımızda Mehmet Dudarık telefon ile görüşüyordu. Karşısındaki şahsa 'Çabuk gelin, şunlar kim olduğumuzu öğrensinler' şeklinde söylemlerde bulunduğunu duydum. Ani bir kızgınlık ve Mehmet isimli şahsın beni tahrik etmesi sonucu şahsa yumruk savurdum. Mehmet isimli şahıs hemen kendini yere attı ve yerde bulunduğu esnada ağır hakaretler etmeye devam etti. Mehmet isimli şahıs yerde bulunduğu esnada sakin olması gerektiğini söyleyerek hırpaladım."

MÜZİSYENDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavganın yatıştığını anlatan şüpheli Bilge Kaan K, olayın daha büyümemesi için arkadaşlarıyla eğlence merkezinin bulunduğu yerden ayrıldıklarını söyledi. Pişman olduğunu söyleyen şüpheli, "Asla kasti olarak yaralama ve vurma gibi bir niyetim yoktur. Her ne kadar olay karşı tarafın kışkırtması neticesinde meydana gelmişe de yaşanan bu olaydan dolayı çok pişmanım. Konu ile ilgili Oğuzhan Oğuz ve Mehmet Dudarık'tan davacı ve şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

"ELİM YÜZÜNE GELDİ"

Şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde ise eğlence mekanına girdiğinde arkadaşlarının müştekilerle tartıştığını gördüğünü aktardı. Olayın aslını öğrenmek için yanlarında gittiğinde müştekilerin kendisine küfrettiğini öne süren Bilge Kaan K, "Dışarıda müştekilerden biri telefonla görüşüp 'Çabuk gelin' şeklinde konuşmaya devam edince ben de elindeki telefonu almaya çalışırken elim yüzüne geldi. Düşerken de küfür etmeye devam edince bir iki tane yumruk savurdum." dedi.

Kaynak: AA
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Oğuzhan Oğuz, Cumhuriyet, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müzisyen Mehmet Dudarık'ı öldüresiye döven kişi şikayetçi oldu! İfadesi pes dedirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müzisyen Mehmet Dudarık'ı öldüresiye döven kişi şikayetçi oldu! İfadesi pes dedirtti - Son Dakika
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