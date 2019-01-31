Pijamaskeliler Esas 14 Burda Avm'de

Bolu'da miniklere sömestr keyfini doyasıya yaşatan Esas 14 Burda AVM'de Pijamaskeliler etkinliği devam ediyor.

Bolu'da miniklere sömestr keyfini doyasıya yaşatan Esas 14 Burda AVM'de Pijamaskeliler etkinliği devam ediyor.



Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas14 Burda AVM'de sömestr etkinliği Pijamaskeliler minik ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile devam ediyor.



26 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Pijamaskeliler kostüm karakterle buluşma etkinleri çocuklara tatilin tadını doyasıya yaşatıyor.



14 Burda AVM'de kostüm karakterle buluşma, maske boyama, greenbox, tattoo, tırmanma duvarı, çizgi film izleme, trambolin ve meet & greetetkinleri ile çocuklar, hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri bir tatil geçirecekler.



14 Burda AVM bünyesinde bulunan sevilen marka Armağan Oyuncak, 3 Şubat tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında yüzde 25 indirimli Pijamaskeliler kostümleri ile çocukları hayalindeki kahramana dönüştürecek.



Renkli ve keyifli aktivitelerle 14 Burda AVM, minikleri unutulmaz bir tatile davet ediyor. - BOLU

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