PİK Dökümcüler Sanayi Sitesindeki kazan patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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PİK Dökümcüler Sanayi Sitesindeki kazan patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti
7 saat önce
Başakşehir'de PİK Dökümcüler Sanayi Sitesinde meydana gelen kazan patlamasında ağır yaralanan 1 kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:53 Kaynak: İHA
Başakşehir'de PİK Dökümcüler Sanayi Sitesinde meydana gelen kazan patlamasında ağır yaralanan 1 kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Başakşehir'de PİK Dökümcüler Sanayi Sitesinde bir kazanda henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamada 3 kişi yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevrede bulunan hastanelere kaldırılmıştı. Patlamada ağır yarlanan bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL
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