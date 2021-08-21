Pikabın çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği tedavi altına alındı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, pikabın çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği, hayvan ambulansıyla götürüldüğü Mersin Hayvan Bakım Barınağında tedavi altına alındı.
Ergenekon Mahallesi 12201 Sokak'ta plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenmeyen bir pikap, sokak köpeğine çarptı.
Çevredeki vatandaşlar durumu Mersin Hayvan Bakım Barınağına bildirdi.
Kısa sürede bölgeye gelen görevliler, yaralı köpeği ambulansla barınağa götürdü.
Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaza anı bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Kaynak: AA
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